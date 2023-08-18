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***KTLEV*** KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

18.08.2023 18:47
***KTLEV*** KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri


***KTLEV*** KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri

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Açıklamalar

                                       Şirketimiz Yönetim Kurulu, 18.08.2023 tarihli toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı uyarınca
1.  Yönetim Kurulu bünyesinde Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesinin kurulmasına ve sırasıyla her bir komitenin Görev ve Çalışma Esaslarının EK-1, EK-2 ve EK-3'teki gibi belirlenmesine
2.  Denetimden Sorumlu Komite'nin 2 (iki) üyeden, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 3 (üç) üyeden ve Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin 2 (iki) üyeden oluşmasına ve her bir komitenin üyelerinin
 
Denetimden Sorumlu Komite
Başkan  Hayri Gökhan ALPMAN 
Üye        Osman İlker SAVURAN 
 
Kurumsal Yönetim Komitesi
Başkan  Osman İlker SAVURAN 
Üye        Hayri Gökhan ALPMAN 
Üye        Nurdan MERCAN          
 
Riskin Erken Saptanması Komitesi
Başkan  Osman İlker SAVURAN
Üye        Hayri Gökhan ALPMAN 
şeklinde belirlenmesine,
 
 
3.  Şirketimizde ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin oluşturulması yerine, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmek üzere yetkilendirilmesine karar vermiştir.
  
Saygılarımızla,
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1187347


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