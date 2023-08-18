***KTLEV*** KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***KTLEV*** KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu, 18.08.2023 tarihli toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı uyarınca1. Yönetim Kurulu bünyesinde Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesinin kurulmasına ve sırasıyla her bir komitenin Görev ve Çalışma Esaslarının EK-1, EK-2 ve EK-3'teki gibi belirlenmesine2. Denetimden Sorumlu Komite'nin 2 (iki) üyeden, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 3 (üç) üyeden ve Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin 2 (iki) üyeden oluşmasına ve her bir komitenin üyelerininDenetimden Sorumlu KomiteBaşkan Hayri Gökhan ALPMANÜye Osman İlker SAVURANKurumsal Yönetim KomitesiBaşkan Osman İlker SAVURANÜye Hayri Gökhan ALPMANÜye Nurdan MERCANRiskin Erken Saptanması KomitesiBaşkan Osman İlker SAVURANÜye Hayri Gökhan ALPMANşeklinde belirlenmesine,3. Şirketimizde ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin oluşturulması yerine, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmek üzere yetkilendirilmesine karar vermiştir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1187347BIST