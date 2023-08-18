***KTLEV*** KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
18.08.2023 18:47
***KTLEV*** KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu, 18.08.2023 tarihli toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı uyarınca
1. Yönetim Kurulu bünyesinde Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesinin kurulmasına ve sırasıyla her bir komitenin Görev ve Çalışma Esaslarının EK-1, EK-2 ve EK-3'teki gibi belirlenmesine
2. Denetimden Sorumlu Komite'nin 2 (iki) üyeden, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 3 (üç) üyeden ve Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin 2 (iki) üyeden oluşmasına ve her bir komitenin üyelerinin
Denetimden Sorumlu Komite
Başkan Hayri Gökhan ALPMAN
Üye Osman İlker SAVURAN
Kurumsal Yönetim Komitesi
Başkan Osman İlker SAVURAN
Üye Hayri Gökhan ALPMAN
Üye Nurdan MERCAN
Riskin Erken Saptanması Komitesi
Başkan Osman İlker SAVURAN
Üye Hayri Gökhan ALPMAN
şeklinde belirlenmesine,
3. Şirketimizde ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin oluşturulması yerine, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmek üzere yetkilendirilmesine karar vermiştir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1187347
BIST