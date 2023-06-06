***KTLEV* *MRBAS* *MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
06.06.2023 15:40
***KTLEV******MRBAS******MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.06.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.
Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156449
BIST
17:335.375
En Düşük
|Değişim
|: 0,04%
|| 2,37
|Açılış
|: 5.372
|
|Önceki Kapanış
|: 5.373
|
5.315
En Yüksek
5.440
17:3321,5101
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 0,2532
|Açılış
|: 21,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 21,2100
|
21,7234
En Düşük
21,2191
17:3323,1130
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,2124
|Açılış
|: 23,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,7000
|
23,3824
En Düşük
22,8128
17:331.354,43
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 13,68
|Açılış
|: 1.354,43
|
|Önceki Kapanış
|: 1.340,74
|
1.368,74
En Düşük
1.338,51
BIST En Aktif Hisseler17:32
|KLGYO
|2,86
|515.346.953
|% 10,00
|
|BURCE
|165,30
|174.256.698
|% 9,98
|
|PENTA
|19,09
|340.340.108
|% 9,97
|
|KUYAS
|30,90
|275.761.773
|% 9,96
|
|KLRHO
|15,93
|223.443.672
|% 9,95
|
|IMASM
|21,80
|695.760.071
|% -9,99
|
|ISSEN
|16,52
|28.096.093
|% -9,97
|
|MARKA
|11,15
|70.034.328
|% -9,94
|
|DOGUB
|18,63
|70.985.267
|% -9,12
|
|OZRDN
|14,98
|24.484.636
|% -7,93
|
|THYAO
|163,50
|8.243.621.213
|% -0,61
|
|SASA
|65,75
|6.233.286.243
|% 3,06
|
|KCHOL
|94,20
|4.754.778.144
|% 0,43
|
|ASELS
|52,85
|4.515.407.397
|% 3,42
|
|EREGL
|35,04
|3.325.216.491
|% -0,17
|
|EKGYO
|7,48
|2.208.620.340
|% -1,58
|
|ISCTR
|12,65
|2.845.854.963
|% 0,16
|
|YKBNK
|11,90
|2.549.542.162
|% -1,41
|
|KLGYO
|2,86
|515.346.953
|% 10,00
|
|AKBNK
|17,83
|3.308.096.722
|% -1,87
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|21,4977
|21,5016
|% 1,15
|
|Euro
|23,0727
|23,1236
|% 0,97
|
|Sterlin
|26,5936
|26,7270
|% 0,93
|
|Frank
|23,5588
|23,7007
|% 0,84
|
|Riyal
|5,7162
|5,7449
|% 1,13
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.958
|1.958
|-3,51
|
|Altın Gr.
|1.355
|1.355
|14,10
|
|Cumhuriyet
|9.243
|9.383
|229,00
|
|Tam
|9.195
|9.434
|233,09
|
|Yarım
|4.510
|4.607
|82,00
|
|Çeyrek
|2.248
|2.304
|35,00
|
|Gümüş.Ons
|23,37
|23,39
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|16,19
|16,21
|0,09
|
|B. Petrol
|76,04
|76,04
|-0,67
|
Seans Raporu
17:32
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17:47BURCE
Yüzde 9.98 oranında artışla 165.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 085, 256 adet işlem
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17:46SNICA
Yüzde 4.24 oranında artışla 27.52 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 023, 405 adet işlem
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17:44XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 74 kaybederek (% -0.04 ) 4, 835
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17:44
Tavandan işlem gören hisse senedleri : OYLUM, ARASE, GRTRK, KUYAS, PENTA, ITTFH, KLGYO, KLRHO, BURCE, EUKYO
-
17:44
Tabandan işlem gören hisse senetleri : MARKA, ISSEN, IMASM