***KTP* *KAV*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
18.01.2023 17:00
***KTP******KAV*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Açıklamalar
Vaad sözleşmelerinin olası karşı tarafları ile söz konusu tarafların derecelendirme notlarına ilişkin bilgiler.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103020
BIST
17:595.384
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 69,14
|Açılış
|: 5.337
|
|Önceki Kapanış
|: 5.315
|
5.424
En Düşük
5.311
17:5918,7947
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0272
|Açılış
|: 19,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0480
|
18,8085
En Düşük
18,6816
17:5920,4033
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,1425
|Açılış
|: 20,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6500
|
20,4662
En Düşük
20,1554
17:591.159,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 7,77
|Açılış
|: 1.159,91
|
|Önceki Kapanış
|: 1.152,15
|
1.163,82
En Düşük
1.145,19
BIST En Aktif Hisseler17:59
|DURDO
|48,64
|23.996.722
|% 10,00
|
|MARTI
|4,73
|94.379.238
|% 10,00
|
|BRKSN
|12,99
|12.701.405
|% 9,99
|
|ONCSM
|49,76
|3.006.599
|% 9,99
|
|FLAP
|14,54
|28.645.221
|% 9,98
|
|ATSYH
|101,10
|4.771.113
|% -8,92
|
|DIRIT
|6,15
|483.231
|% -6,82
|
|ZEDUR
|58,15
|2.198.372
|% -6,51
|
|UMPAS
|4,89
|1.267.192
|% -5,42
|
|COSMO
|119,80
|2.359.297
|% -4,08
|
|THYAO
|149,10
|13.113.589.261
|% 1,15
|
|ASELS
|63,05
|9.383.542.176
|% 7,05
|
|EREGL
|40,60
|8.713.817.118
|% -0,73
|
|KOZAL
|565,90
|6.120.008.589
|% 1,74
|
|TUPRS
|586,10
|5.055.050.728
|% 2,90
|
|EKGYO
|8,43
|3.858.003.790
|% -1,86
|
|YKBNK
|9,64
|3.519.920.481
|% -1,53
|
|SKBNK
|2,88
|732.859.109
|% 2,13
|
|PETKM
|18,24
|4.412.944.141
|% -0,98
|
|AKBNK
|17,33
|4.159.031.431
|% -1,08
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7910
|18,7947
|% 0,14
|
|Euro
|20,3921
|20,4033
|% 0,70
|
|Sterlin
|23,2428
|23,3593
|% 1,13
|
|Frank
|20,5354
|20,6591
|% 1,28
|
|Riyal
|4,9885
|5,0135
|% 0,11
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.918
|1.919
|9,28
|
|Altın Gr.
|1.160
|1.160
|8,35
|
|Cumhuriyet
|7.838
|7.957
|32,00
|
|Tam
|7.861
|7.929
|45,00
|
|Yarım
|3.830
|3.880
|22,00
|
|Çeyrek
|1.921
|1.940
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|24,09
|24,12
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|14,59
|14,60
|0,16
|
|B. Petrol
|87,42
|87,42
|1,50
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
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17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ASELS, SASA, KOZAA
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 45, 36 artarak (% 0.96 ) 4, 779
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SDTTR, BEYAZ, FLAP, CEOEM, PRDGS, PCILT, YESIL, EDATA, YYAPI, MARTI
-
17:58
PENGD, ONCSM, PAPIL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:58
VKING, ENSRI, COSMO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında