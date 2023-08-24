***KTP* *KCV*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***KTP******KCV*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar [KCV]TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun (Kurul) 23.08.2023 tarihE-12233903-305.04-41255 sayılı izni ile yapılan izahname değişikliğine ilişkin duyurudur. KCV- KT Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu izahnamesinin yatırım yapılabilecek varlık limitleri güncellenmiş, yerli kamu veya özel sektöre kira sertifikalarına minimum %20, yerli ve yabancı ortaklık paylarına minimum %15 yatırım yapma zorunluluğu kaldırılmıştır. Değişiklikler 07.09.2023 tarihinden itibaren uygulanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188959BIST