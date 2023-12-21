***KTP* *KPC*** KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
21.12.2023 17:59
***KTP******KPC*** KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Açıklamalar
"Sermaye Piyasası Kurulu'nun (Kurul) 15.12.2023 tarih E-12233903-305.04-46775 sayılı izni ile yapılan izahname değişikliğine ilişkin duyurudur. Şirketimizin ünvanının Kuveyt Türk Portföy Yönetimi A.Ş. olarak yenilenmesi sebebiyle "KT Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)" ünvanı "Kuveyt Türk Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)" olarak değiştirilmiştir. Değişiklikler 25.12.2023 tarihinden itibaren uygulanacaktır."
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227782
BIST
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18:057.765
En Düşük
|Değişim
|: 1,33%
|| 102,10
|Açılış
|: 7.657
|
|Önceki Kapanış
|: 7.663
|
7.621
En Yüksek
7.790
18:0529,1451
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0144
|Açılış
|: 29,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 29,1600
|
29,1633
En Düşük
29,0038
18:0532,1367
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,2723
|Açılış
|: 31,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,9000
|
32,1870
En Düşük
31,8351
18:051.913,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 12,12
|Açılış
|: 1.913,78
|
|Önceki Kapanış
|: 1.901,67
|
1.918,17
En Düşük
1.895,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IDGYO
|5,50
|4.470.324
|% 10,00
|
|PKENT
|228,80
|146.914.388
|% 10,00
|
|KRONT
|14,52
|60.680.560
|% 10,00
|
|SAMAT
|54,45
|71.162.121
|% 10,00
|
|KENT
|490,00
|3.354.518
|% 9,99
|
|PRZMA
|30,42
|11.007.114
|% -10,00
|
|KBORU
|42,90
|1.559.885.200
|% -9,99
|
|KUYAS
|67,15
|109.652.843
|% -9,99
|
|SRVGY
|301,75
|132.752.808
|% -9,99
|
|GUBRF
|236,50
|1.570.894.839
|% -9,99
|
|THYAO
|245,00
|9.873.105.410
|% 1,28
|
|AKBNK
|39,10
|5.139.015.735
|% -2,10
|
|ISCTR
|24,02
|4.587.467.706
|% -0,25
|
|YKBNK
|20,80
|4.507.193.971
|% -0,57
|
|TUPRS
|152,50
|3.430.815.502
|% 1,87
|
|YKBNK
|20,80
|4.507.193.971
|% -0,57
|
|EKGYO
|7,20
|1.481.972.933
|% 1,12
|
|ISCTR
|24,02
|4.587.467.706
|% -0,25
|
|AKBNK
|39,10
|5.139.015.735
|% -2,10
|
|BEGYO
|2,76
|335.607.376
|% 1,85
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,1391
|29,1451
|% 0,05
|
|Euro
|32,1147
|32,1367
|% 0,85
|
|Sterlin
|36,8191
|37,0037
|% 0,39
|
|Frank
|33,8653
|34,0693
|% 0,81
|
|Riyal
|7,7530
|7,7919
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,27
|24,31
|% 0,66
|
|Platin
|961,50
|964,26
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.201,42
|1.207,76
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,28
|79,28
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.041,63
|2.042,00
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU100
Endeks 7, 773 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 43 üstünde . İşlem hacmi 70, 224.00 milyon TL de
-
17:58SMART
Yüzde 9.96 oranında artışla 36.64 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 507, 961 adet işlem
-
17:57PAPIL
Yüzde 9.09 oranında artışla 54.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 095, 666 adet işlem
-
17:56PKENT
Yüzde 10.00 oranında artışla 228.80 lira fiyatla işlem gören hissede 692, 012 adet işlem
-
17:55AKSEN
Yüzde 7.57 oranında artışla 31.56 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 671, 030 adet işlem