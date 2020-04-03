***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
03.04.2020 16:45
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 11.362,53 % 0,00317 % 0,0119 % 375,62
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834635
BIST
17:2289.321
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -189,72
|Açılış
|: 89.614
|
|Önceki Kapanış
|: 89.511
|
89.969
En Düşük
89.043
17:226,6868
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 0,0723
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7247
En Düşük
6,6075
17:227,2130
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0031
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,2712
En Düşük
7,1664
17:22347,56
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 4,14
|Açılış
|: 347,56
|
|Önceki Kapanış
|: 343,42
|
349,97
En Düşük
342,66
BIST En Aktif Hisseler
|KLMSN
|13,31
|8.436.045
|% 10,00
|
|SERVE
|1,76
|189.824
|% 10,00
|
|MAALT
|65,15
|5.957.219
|% 9,96
|
|AYCES
|13,71
|4.204.956
|% 9,94
|
|IDGYO
|2,66
|4.080.123
|% 9,92
|
|RTALB
|4,16
|3.469.664
|% -9,96
|
|INFO
|6,39
|1.651.256
|% -9,87
|
|GSRAY
|2,01
|270.430.371
|% -8,64
|
|EGCYH
|0,32
|117.358
|% -8,57
|
|TSPOR
|2,86
|245.511.321
|% -7,44
|
|PETKM
|3,41
|942.171.800
|% -1,45
|
|SASA
|8,29
|564.245.104
|% 8,22
|
|TUPRS
|84,70
|521.635.293
|% 2,48
|
|ASELS
|23,20
|486.163.474
|% 0,26
|
|GARAN
|7,49
|476.856.395
|% -1,45
|
|PETKM
|3,41
|942.171.800
|% -1,45
|
|GSRAY
|2,01
|270.430.371
|% -8,64
|
|IHLGM
|1,00
|127.180.519
|% 0,00
|
|YKBNK
|1,81
|169.329.193
|% -2,16
|
|TSPOR
|2,86
|245.511.321
|% -7,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1704
|8,2114
|% -0,06
|
|Frank
|6,8130
|6,8540
|% 0,70
|
|Riyal
|1,7732
|1,7821
|% 1,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.614
|1.615
|0,52
|
|Altın Gr.
|348
|348
|4,61
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,37
|14,42
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,10
|3,11
|0,02
|
|B. Petrol
|33,30
|33,30
|3,36
|
Seans Raporu
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-
17:36XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -403, 77 kaybederek (% -0.38 ) 106, 259
-
17:36XU100
Endeks 89, 335 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 2 altında . İşlem hacmi 7, 228.00 milyon TL de
-
17:36DAGHL
Yüzde -5.00 oranında düşüşle 2.85 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 917, 749 adet işlem
-
17:35RTALB
Yüzde -9.96 oranında düşüşle 4.16 lira fiyatla işlem gören hissede 829, 005 adet işlem
-
17:34AVGYO
Yüzde -3.88 oranında düşüşle 1.24 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 949, 754 adet işlem