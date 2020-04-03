***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
03.04.2020 16:45
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Oyak 227.478,162 % 0,00227 % 0,0104 % 457,89
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834640
BIST
18:0589.553
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 41,73
|Açılış
|: 89.614
|
|Önceki Kapanış
|: 89.511
|
89.969
En Düşük
89.043
18:056,7151
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 0,1006
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7247
En Düşük
6,6075
18:057,2555
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0456
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,2712
En Düşük
7,1664
18:05348,08
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 4,66
|Açılış
|: 348,08
|
|Önceki Kapanış
|: 343,42
|
349,97
En Düşük
342,66
BIST En Aktif Hisseler
|KLMSN
|13,31
|9.082.366
|% 10,00
|
|SILVR
|1,98
|17.759.632
|% 10,00
|
|SERVE
|1,76
|231.800
|% 10,00
|
|YAPRK
|8,17
|7.676.848
|% 9,96
|
|MAALT
|65,15
|5.959.890
|% 9,96
|
|RTALB
|4,16
|3.598.907
|% -9,96
|
|INFO
|6,39
|1.671.199
|% -9,87
|
|GSRAY
|2,00
|301.679.909
|% -9,09
|
|ULAS
|1,59
|6.095.603
|% -8,62
|
|EGCYH
|0,32
|117.358
|% -8,57
|
|PETKM
|3,42
|982.905.725
|% -1,16
|
|SASA
|8,42
|669.724.142
|% 9,92
|
|TUPRS
|84,90
|545.076.877
|% 2,72
|
|GARAN
|7,54
|535.297.884
|% -0,79
|
|ASELS
|23,26
|530.053.305
|% 0,52
|
|PETKM
|3,42
|982.905.725
|% -1,16
|
|GSRAY
|2,00
|301.679.909
|% -9,09
|
|IHLGM
|1,01
|134.300.331
|% 1,00
|
|YKBNK
|1,83
|185.110.931
|% -1,08
|
|TSPOR
|2,86
|268.707.936
|% -7,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1943
|8,2354
|% 0,23
|
|Frank
|6,8290
|6,8702
|% 0,94
|
|Riyal
|1,7777
|1,7867
|% 1,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.616
|1.617
|2,63
|
|Altın Gr.
|349
|349
|5,46
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,44
|14,47
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,10
|3,11
|0,03
|
|B. Petrol
|33,98
|33,98
|4,04
|