***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
03.04.2020 16:45
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 2.765,11 % 0,00136 % 0,00116 % 84,89
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834641
BIST
16:5689.565
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 54,39
|Açılış
|: 89.614
|
|Önceki Kapanış
|: 89.511
|
89.969
En Düşük
89.043
16:566,7002
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 0,0857
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7247
En Düşük
6,6075
16:567,2330
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0231
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,2712
En Düşük
7,1664
16:56348,11
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 4,70
|Açılış
|: 348,22
|
|Önceki Kapanış
|: 343,42
|
349,97
En Düşük
342,66
BIST En Aktif Hisseler
|KLMSN
|13,31
|7.088.940
|% 10,00
|
|SERVE
|1,76
|189.824
|% 10,00
|
|MAALT
|65,15
|5.956.632
|% 9,96
|
|AYCES
|13,71
|4.192.959
|% 9,94
|
|SASA
|8,42
|461.200.974
|% 9,92
|
|RTALB
|4,16
|3.435.748
|% -9,96
|
|INFO
|6,39
|1.543.476
|% -9,87
|
|EGCYH
|0,32
|117.358
|% -8,57
|
|GSRAY
|2,03
|266.386.806
|% -7,73
|
|TSPOR
|2,88
|240.013.681
|% -6,80
|
|PETKM
|3,43
|895.495.705
|% -0,87
|
|TUPRS
|85,05
|503.580.086
|% 2,90
|
|SASA
|8,42
|461.200.974
|% 9,92
|
|ASELS
|23,36
|453.003.438
|% 0,95
|
|GARAN
|7,52
|445.488.185
|% -1,05
|
|PETKM
|3,43
|895.495.705
|% -0,87
|
|GSRAY
|2,03
|266.386.806
|% -7,73
|
|IHLGM
|1,01
|125.757.876
|% 1,00
|
|YKBNK
|1,83
|156.759.439
|% -1,08
|
|TSPOR
|2,88
|240.013.681
|% -6,80
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2057
|8,2468
|% 0,37
|
|Frank
|6,8233
|6,8644
|% 0,85
|
|Riyal
|1,7772
|1,7861
|% 1,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.616
|1.617
|2,89
|
|Altın Gr.
|348
|349
|5,33
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,43
|14,47
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,11
|3,12
|0,03
|
|B. Petrol
|33,72
|33,72
|3,78
|
Seans Raporu
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17:06XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 215, 94 artarak (% 0.20 ) 106, 879
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17:06XU100
Endeks 89, 812 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 34 üstünde . İşlem hacmi 6, 578.00 milyon TL de
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17:06HATEK
Yüzde 4.81 oranında artışla 6.76 lira fiyatla işlem gören hissede 928, 442 adet işlem
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17:05ARCLK
Yüzde 4.27 oranında artışla 13.92 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 405, 614 adet işlem
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17:02RAYSG
Yüzde 9.85 oranında artışla 3.01 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 375, 085 adet işlem