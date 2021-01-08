***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
08.01.2021 15:31
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 15.164,93 % 0,00191 % 0,00626 % 328,43
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898299
BIST
16:461.539
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 17,06
|Açılış
|: 1.527
|
|Önceki Kapanış
|: 1.522
|
1.541
En Düşük
1.520
16:467,3494
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0013
|Açılış
|: 7,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,4156
En Düşük
7,3089
16:469,0207
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0019
|Açılış
|: 9,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9950
|
9,0706
En Düşük
8,9671
16:46444,65
En Yüksek
|Değişim
|: -1,63%
|| -7,38
|Açılış
|: 444,65
|
|Önceki Kapanış
|: 452,03
|
452,66
En Düşük
443,51
BIST En Aktif Hisseler16:44
|YESIL
|151,80
|95.704.627
|% 10,00
|
|BASCM
|18,70
|345.949
|% 10,00
|
|ISBIR
|3.835,80
|3.375.649
|% 10,00
|
|NETAS
|29,50
|43.196.290
|% 9,99
|
|KONYA
|1.204,00
|109.488.631
|% 9,99
|
|SNKRN
|28,30
|406.162
|% -9,99
|
|BALAT
|8,10
|517.752
|% -9,90
|
|DIRIT
|4,38
|3.722.818
|% -9,88
|
|SUMAS
|67,50
|1.741.604
|% -9,88
|
|UMPAS
|3,33
|692.600
|% -9,76
|
|KOZAL
|117,60
|2.164.074.512
|% 8,39
|
|EKGYO
|2,55
|2.031.312.342
|% -1,92
|
|GARAN
|10,74
|1.912.542.100
|% 2,09
|
|THYAO
|12,88
|1.309.712.087
|% 1,58
|
|SISE
|7,45
|1.185.779.827
|% 0,95
|
|EKGYO
|2,55
|2.031.312.342
|% -1,92
|
|SKBNK
|1,60
|935.397.347
|% 3,23
|
|GARAN
|10,74
|1.912.542.100
|% 2,09
|
|PETKM
|5,26
|883.996.962
|% 0,19
|
|SISE
|7,45
|1.185.779.827
|% 0,95
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3429
|7,3519
|% 0,05
|
|Euro
|9,0118
|9,0218
|% -0,01
|
|Sterlin
|9,9729
|10,0229
|% 0,38
|
|Frank
|8,2896
|8,3395
|% 0,32
|
|Riyal
|1,9533
|1,9631
|% 0,07
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.886
|1.886
|-27,42
|
|Altın Gr.
|446
|446
|-6,37
|
|Cumhuriyet
|2.958
|3.003
|-36,00
|
|Tam
|2.943
|3.018
|-39,08
|
|Yarım
|1.423
|1.460
|-18,91
|
|Çeyrek
|714
|730
|-9,45
|
|Gümüş.Ons
|26,52
|26,56
|-0,64
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|-0,17
|
|B. Petrol
|55,30
|55,30
|0,92
|
Seans Raporu
16:44
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16:59SMART
Yüzde 4.15 oranında artışla 8.79 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 245, 332 adet işlem
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16:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 14, 09 artarak (% 0.84 ) 1, 692
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16:58XU100
Endeks 1, 539 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 09 üstünde . İşlem hacmi 29, 656.00 milyon TL de
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16:58MAVI
Yüzde 7.17 oranında artışla 56.80 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 339, 836 adet işlem
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16:57SNPAM
Yüzde 7.41 oranında artışla 32.48 lira fiyatla işlem gören hissede 185, 548 adet işlem