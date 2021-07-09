***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
09.07.2021 16:40
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
VAKIF YATIRIM 1.563,1 % 0,0055 % 0,0066 % 121,25
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950012
BIST
17:231.380
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 6,85
|Açılış
|: 1.374
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.382
En Düşük
1.372
17:238,6612
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0315
|Açılış
|: 8,6680
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6800
|
8,7066
En Düşük
8,6520
17:2310,2849
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0313
|Açılış
|: 10,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2850
|
10,3212
En Düşük
10,2574
17:23503,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,80
|Açılış
|: 503,24
|
|Önceki Kapanış
|: 504,04
|
505,21
En Düşük
500,68
BIST En Aktif Hisseler17:22
|EKIZ
|7,48
|628.103
|% 10,00
|
|NTGAZ
|8,43
|119.531.081
|% 9,91
|
|ERBOS
|132,40
|126.949.828
|% 8,79
|
|KUTPO
|51,15
|94.912.792
|% 7,28
|
|EDIP
|2,85
|18.793.020
|% 6,74
|
|FADE
|17,47
|48.851.804
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,81
|33.492.662
|% -9,93
|
|PEKGY
|1,10
|232.185.130
|% -9,84
|
|KTSKR
|17,29
|72.059.637
|% -8,52
|
|VKFYO
|6,80
|792.035
|% -7,98
|
|GARAN
|8,56
|708.588.537
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,25
|681.667.089
|% 2,40
|
|PETKM
|5,47
|666.771.723
|% 2,43
|
|THYAO
|13,61
|656.231.429
|% -0,37
|
|EREGL
|18,03
|518.919.057
|% 2,68
|
|PEKGY
|1,10
|232.185.130
|% -9,84
|
|YKBNK
|2,29
|339.570.495
|% 1,78
|
|PETKM
|5,47
|666.771.723
|% 2,43
|
|EKGYO
|1,86
|205.902.927
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,25
|681.667.089
|% 2,40
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6604
|8,6624
|% -0,35
|
|Euro
|10,2817
|10,2866
|% -0,29
|
|Sterlin
|11,9686
|12,0286
|% 0,10
|
|Frank
|9,4268
|9,4836
|% -0,43
|
|Riyal
|2,3033
|2,3149
|% -0,36
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|2,93
|
|Altın Gr.
|503
|504
|-0,51
|
|Cumhuriyet
|3.329
|3.379
|-12,00
|
|Tam
|3.321
|3.405
|-5,11
|
|Yarım
|1.605
|1.647
|-2,47
|
|Çeyrek
|805
|823
|-1,23
|
|Gümüş.Ons
|26,03
|26,07
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|7,26
|7,27
|0,01
|
|B. Petrol
|75,39
|75,39
|1,27
|
Seans Raporu
17:22
daha fazla
-
17:33NTGAZ
Yüzde 9.91 oranında artışla 8.43 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 498, 424 adet işlem
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17:32XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 12 artarak (% 0.75 ) 1, 490
-
17:32
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse TRKCM, SODA, GARAN
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17:30ISDMR
Yüzde 4.14 oranında artışla 11.32 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 079, 605 adet işlem
-
17:28BTCIM
Yüzde 4.63 oranında artışla 13.11 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 235, 195 adet işlem