***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
09.07.2021 16:40
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
VAKIF YATIRIM 2.290,9 % 0,0074 % 0,0039 % 52,14
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950014
BIST
16:491.378
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 5,09
|Açılış
|: 1.374
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.382
En Düşük
1.372
16:498,6743
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0184
|Açılış
|: 8,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6800
|
8,7066
En Düşük
8,6523
16:4910,2966
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0196
|Açılış
|: 10,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2850
|
10,3212
En Düşük
10,2574
16:49502,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -1,26
|Açılış
|: 502,79
|
|Önceki Kapanış
|: 504,04
|
505,21
En Düşük
500,68
BIST En Aktif Hisseler16:49
|EKIZ
|7,48
|628.103
|% 10,00
|
|NTGAZ
|8,42
|91.381.504
|% 9,78
|
|SILVR
|6,00
|40.475.426
|% 6,38
|
|ANELE
|3,02
|35.057.393
|% 6,34
|
|EDIP
|2,83
|15.359.683
|% 5,99
|
|FADE
|17,47
|47.975.998
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,81
|33.405.036
|% -9,93
|
|PEKGY
|1,10
|232.076.184
|% -9,84
|
|IDEAS
|55,25
|11.685.063
|% -8,22
|
|VKFYO
|6,80
|792.035
|% -7,98
|
|KRDMD
|7,24
|651.233.585
|% 2,26
|
|THYAO
|13,61
|627.045.659
|% -0,37
|
|PETKM
|5,47
|609.161.774
|% 2,43
|
|GARAN
|8,50
|588.620.521
|% -0,70
|
|EREGL
|17,98
|488.857.702
|% 2,39
|
|PEKGY
|1,10
|232.076.184
|% -9,84
|
|YKBNK
|2,29
|282.348.261
|% 1,78
|
|PETKM
|5,47
|609.161.774
|% 2,43
|
|EKGYO
|1,84
|184.543.024
|% -1,08
|
|KRDMD
|7,24
|651.233.585
|% 2,26
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6711
|8,6743
|% -0,21
|
|Euro
|10,2902
|10,2966
|% -0,19
|
|Sterlin
|11,9805
|12,0405
|% 0,19
|
|Frank
|9,4365
|9,4934
|% -0,32
|
|Riyal
|2,3057
|2,3172
|% -0,26
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.803
|-0,32
|
|Altın Gr.
|503
|503
|-1,20
|
|Cumhuriyet
|3.328
|3.378
|-13,00
|
|Tam
|3.313
|3.395
|-14,33
|
|Yarım
|1.601
|1.642
|-6,93
|
|Çeyrek
|803
|821
|-3,46
|
|Gümüş.Ons
|25,97
|26,00
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,24
|7,25
|-0,01
|
|B. Petrol
|75,02
|75,02
|0,90
|
Seans Raporu
16:49
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-
16:59BASGZ
Yüzde 4.65 oranında artışla 13.72 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 260, 492 adet işlem
-
16:58KUTPO
Yüzde 4.07 oranında artışla 49.62 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 463, 013 adet işlem
-
16:57KUTPO
Yüzde 4.53 oranında artışla 49.84 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 456, 974 adet işlem
-
16:56BTCIM
Yüzde 4.39 oranında artışla 13.08 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 110, 581 adet işlem
-
16:55BASGZ
Yüzde 4.27 oranında artışla 13.67 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 141, 491 adet işlem