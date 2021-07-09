***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
09.07.2021 17:24
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Vakıf Yatırım 178.590 % 0,0056 % 0,1039 % 1.840,797
Oyak Yatırım 37.927,02 % 0,005 % 0,0221 % 443,0832
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950028
BIST
17:091.380
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 6,77
|Açılış
|: 1.374
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.382
En Düşük
1.372
17:098,6670
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0257
|Açılış
|: 8,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6800
|
8,7066
En Düşük
8,6523
17:0910,2919
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0243
|Açılış
|: 10,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2850
|
10,3212
En Düşük
10,2574
17:09503,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,51
|Açılış
|: 503,53
|
|Önceki Kapanış
|: 504,04
|
505,21
En Düşük
500,68
BIST En Aktif Hisseler17:09
|EKIZ
|7,48
|628.103
|% 10,00
|
|NTGAZ
|8,41
|116.092.869
|% 9,65
|
|ERBOS
|131,30
|117.166.947
|% 7,89
|
|DIRIT
|3,70
|272.083
|% 5,71
|
|EDIP
|2,82
|18.237.194
|% 5,62
|
|FADE
|17,47
|48.508.169
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,81
|33.434.266
|% -9,93
|
|PEKGY
|1,10
|232.136.843
|% -9,84
|
|KTSKR
|17,30
|70.554.718
|% -8,47
|
|VKFYO
|6,80
|792.035
|% -7,98
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6642
|8,6670
|% -0,30
|
|Euro
|10,2855
|10,2919
|% -0,24
|
|Sterlin
|11,9751
|12,0351
|% 0,15
|
|Frank
|9,4285
|9,4853
|% -0,41
|
|Riyal
|2,3050
|2,3165
|% -0,29
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|4,27
|
|Altın Gr.
|503
|503
|-0,90
|
|Cumhuriyet
|3.329
|3.379
|-12,00
|
|Tam
|3.317
|3.399
|-10,41
|
|Yarım
|1.603
|1.644
|-5,04
|
|Çeyrek
|804
|822
|-2,51
|
|Gümüş.Ons
|26,08
|26,12
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|7,26
|7,27
|0,01
|
|B. Petrol
|75,34
|75,34
|1,22
|