***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
13.07.2021 17:15
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Vakıf Yatırım 0 % 0 % 0 % 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950832
BIST
17:061.346
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -10,93
|Açılış
|: 1.358
|
|Önceki Kapanış
|: 1.357
|
1.360
En Düşük
1.342
17:068,6039
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0313
|Açılış
|: 8,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6300
|
8,6426
En Düşük
8,5866
17:0610,1883
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,0644
|Açılış
|: 10,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2300
|
10,2810
En Düşük
10,1596
17:06502,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,54
|Açılış
|: 502,00
|
|Önceki Kapanış
|: 501,46
|
503,46
En Düşük
498,75
BIST En Aktif Hisseler17:06
|BANVT
|64,80
|2.684.127
|% 9,92
|
|EDATA
|7,37
|98.879.580
|% 9,67
|
|YAPRK
|33,76
|26.237.827
|% 9,47
|
|TKURU
|214,40
|2.067.899
|% 8,56
|
|EDIP
|3,43
|46.689.043
|% 8,54
|
|FADE
|14,16
|16.155.153
|% -9,98
|
|EKIZ
|7,40
|918.073
|% -9,98
|
|EUKYO
|6,69
|4.935.022
|% -9,96
|
|AVHOL
|4,80
|8.203.384
|% -9,94
|
|PEKGY
|1,02
|156.396.363
|% -9,73
|
|SASA
|28,12
|988.534.154
|% 6,27
|
|GARAN
|8,45
|960.813.805
|% -2,20
|
|THYAO
|13,04
|487.365.764
|% -1,51
|
|KRDMD
|7,07
|415.889.214
|% -1,53
|
|EREGL
|17,78
|354.476.350
|% -2,25
|
|PEKGY
|1,02
|156.396.363
|% -9,73
|
|YKBNK
|2,25
|298.604.858
|% -0,88
|
|GARAN
|8,45
|960.813.805
|% -2,20
|
|AKBNK
|5,26
|344.404.634
|% -0,57
|
|TSKB
|1,22
|72.971.134
|% -0,81
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6013
|8,6039
|% -0,36
|
|Euro
|10,1834
|10,1883
|% -0,63
|
|Sterlin
|11,8729
|11,9324
|% -0,68
|
|Frank
|9,3506
|9,4070
|% -0,50
|
|Riyal
|2,2885
|2,3000
|% -0,29
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.812
|6,06
|
|Altın Gr.
|502
|502
|0,58
|
|Cumhuriyet
|3.321
|3.371
|22,00
|
|Tam
|3.306
|3.390
|23,13
|
|Yarım
|1.598
|1.640
|11,19
|
|Çeyrek
|802
|820
|5,60
|
|Gümüş.Ons
|26,09
|26,12
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|7,23
|7,24
|-0,04
|
|B. Petrol
|75,74
|75,74
|0,58
|
Seans Raporu
17:06
daha fazla
-
17:20MARTI
Yüzde -7.88 oranında düşüşle 1.87 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 403, 449 adet işlem
-
17:19XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -12, 66 kaybederek (% -0.86 ) 1, 454
-
17:19XU100
Endeks 1, 344 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 96 altında . İşlem hacmi 8, 782.00 milyon TL de
-
17:19IDEAS
Yüzde -4.00 oranında düşüşle 48.00 lira fiyatla işlem gören hissede 437, 718 adet işlem
-
17:18LIDFA
Yüzde -5.10 oranında düşüşle 2.79 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 833, 142 adet işlem