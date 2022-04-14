***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.04.2022 15:45
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 0 % 0 % 0 % 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020582
BIST
16:532.479
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 18,59
|Açılış
|: 2.481
|
|Önceki Kapanış
|: 2.460
|
2.485
En Düşük
2.462
16:5314,6313
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0371
|Açılış
|: 14,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6030
|
14,6368
En Düşük
14,5748
16:5315,8155
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,0984
|Açılış
|: 15,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
15,9942
En Düşük
15,7510
16:53925,89
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -2,39
|Açılış
|: 925,89
|
|Önceki Kapanış
|: 928,28
|
930,91
En Düşük
924,62
BIST En Aktif Hisseler16:51
|IHAAS
|15,40
|14.158.663
|% 10,00
|
|DAPGM
|27,14
|133.025.500
|% 9,97
|
|EKGYO
|2,98
|2.540.799.879
|% 9,96
|
|MANAS
|22,12
|46.165.567
|% 9,94
|
|MMCAS
|3,87
|1.699.507
|% 9,94
|
|ISGYO
|12,04
|8.358.662
|% -9,95
|
|KERVN
|0,56
|599.731
|% -6,67
|
|GZNMI
|32,64
|11.187.715
|% -5,12
|
|YYAPI
|1,14
|17.635.953
|% -4,20
|
|SUMAS
|80,00
|428.509
|% -4,19
|
|THYAO
|37,40
|4.388.051.720
|% 1,14
|
|GARAN
|13,70
|2.688.290.324
|% 0,44
|
|EKGYO
|2,98
|2.540.799.879
|% 9,96
|
|AKBNK
|9,18
|1.651.382.311
|% 2,11
|
|SISE
|17,46
|1.573.378.155
|% 0,58
|
|EKGYO
|2,98
|2.540.799.879
|% 9,96
|
|TSKB
|1,85
|689.171.355
|% 9,47
|
|ODAS
|2,30
|752.289.588
|% 0,88
|
|YKBNK
|5,14
|1.383.699.698
|% 2,19
|
|DOHOL
|3,86
|959.232.429
|% 1,05
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6266
|14,6299
|% 0,24
|
|Euro
|15,7867
|15,8033
|% -0,69
|
|Sterlin
|19,0335
|19,1289
|% -0,27
|
|Frank
|15,4685
|15,5617
|% -0,52
|
|Riyal
|3,8877
|3,9072
|% 0,20
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.966
|1.966
|-12,07
|
|Altın Gr.
|928
|928
|-0,46
|
|Cumhuriyet
|6.139
|6.232
|-2,00
|
|Tam
|6.115
|6.268
|1,34
|
|Yarım
|2.956
|3.032
|0,65
|
|Çeyrek
|1.482
|1.516
|0,32
|
|Gümüş.Ons
|25,38
|25,41
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|11,94
|11,96
|-0,13
|
|B. Petrol
|108
|108
|-0,92
|
Seans Raporu
16:51
daha fazla
-
17:06DGNMO
Yüzde 6.14 oranında artışla 2.42 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 240, 101 adet işlem
-
17:05EKGYO
Yüzde 9.96 oranında artışla 2.98 lira fiyatla işlem gören hissede 876, 073, 463 adet işlem
-
17:04LIDFA
Yüzde 5.80 oranında artışla 6.20 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 176, 288 adet işlem
-
17:03OZGYO
Yüzde 5.91 oranında artışla 2.33 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 893, 765 adet işlem
-
17:02XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 23, 46 artarak (% 0.85 ) 2, 779