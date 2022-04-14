***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.04.2022 15:44
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kur
16:162.475
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 14,51
|Açılış
|: 2.481
|
|Önceki Kapanış
|: 2.460
|
2.485
En Düşük
2.462
16:1614,6313
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0371
|Açılış
|: 14,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6030
|
14,6368
En Düşük
14,5748
16:1615,8778
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0361
|Açılış
|: 15,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
15,9942
En Düşük
15,8402
16:16929,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,73
|Açılış
|: 929,01
|
|Önceki Kapanış
|: 928,28
|
930,91
En Düşük
924,62
BIST En Aktif Hisseler16:16
|IHAAS
|15,40
|14.136.010
|% 10,00
|
|DAPGM
|27,14
|132.203.891
|% 9,97
|
|EKGYO
|2,98
|2.440.052.986
|% 9,96
|
|MANAS
|22,12
|44.043.175
|% 9,94
|
|MMCAS
|3,87
|1.699.507
|% 9,94
|
|ISGYO
|12,04
|8.173.270
|% -9,95
|
|KERVN
|0,56
|599.731
|% -6,67
|
|SUMAS
|80,00
|428.509
|% -4,19
|
|DOBUR
|52,35
|6.400.509
|% -4,12
|
|GZNMI
|33,20
|8.831.664
|% -3,49
|
|THYAO
|37,26
|3.972.607.192
|% 0,76
|
|GARAN
|13,68
|2.478.616.180
|% 0,29
|
|EKGYO
|2,98
|2.440.052.986
|% 9,96
|
|SISE
|17,50
|1.496.298.017
|% 0,81
|
|AKBNK
|9,13
|1.330.150.493
|% 1,56
|
|EKGYO
|2,98
|2.440.052.986
|% 9,96
|
|TSKB
|1,83
|648.282.800
|% 8,28
|
|ODAS
|2,29
|732.402.411
|% 0,44
|
|DOHOL
|3,86
|883.530.843
|% 1,05
|
|YKBNK
|5,09
|1.139.364.289
|% 1,19
|
|16:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6275
|14,6313
|% 0,25
|
|Euro
|15,8579
|15,8778
|% -0,23
|
|Sterlin
|19,0845
|19,1802
|% 0,00
|
|Frank
|15,5242
|15,6177
|% -0,16
|
|Riyal
|3,8888
|3,9083
|% 0,23
|
|16:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.975
|1.975
|-3,07
|
|Altın Gr.
|929
|929
|0,73
|
|Cumhuriyet
|6.152
|6.245
|11,00
|
|Tam
|6.119
|6.272
|5,31
|
|Yarım
|2.958
|3.034
|2,57
|
|Çeyrek
|1.483
|1.517
|1,28
|
|Gümüş.Ons
|25,53
|25,56
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|12,00
|12,02
|-0,07
|
|B. Petrol
|107
|107
|-1,89
|
Seans Raporu
16:16
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-
16:31DGNMO
Yüzde 6.14 oranında artışla 2.42 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 542, 532 adet işlem
-
16:29GENIL
Yüzde 6.62 oranında artışla 17.24 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 710, 436 adet işlem
-
16:28OZGYO
Yüzde 5.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 222, 871 adet işlem
-
16:27XU100
Endeks 2, 474 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 54 üstünde . İşlem hacmi 34, 270.00 milyon TL de
-
16:27ESCOM
Yüzde 8.04 oranında artışla 9.14 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 568, 650 adet işlem