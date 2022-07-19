***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
19.07.2022 14:18
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 355.271,88 % 0,0021 % 0,055 % 2.567,28
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046364
BIST
15:352.492
En Yüksek
|Değişim
|: 1,68%
|| 41,16
|Açılış
|: 2.449
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.497
En Düşük
2.448
15:3517,5894
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,1570
|Açılış
|: 17,6020
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,5894
En Düşük
17,4264
15:3518,0092
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 0,2952
|Açılış
|: 18,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
18,0633
En Düşük
17,6727
15:35967,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 7,66
|Açılış
|: 966,91
|
|Önceki Kapanış
|: 959,55
|
971,35
En Düşük
956,38
BIST En Aktif Hisseler15:35
|GLRYH
|3,85
|82.557.292
|% 10,00
|
|POLTK
|678,80
|9.916.722
|% 10,00
|
|KLRHO
|12,55
|13.968.271
|% 9,99
|
|IMASM
|63,35
|9.973.445
|% 9,98
|
|UFUK
|84,90
|1.668.492
|% 9,97
|
|RODRG
|20,50
|358.614
|% -5,96
|
|LIDFA
|9,29
|34.223.671
|% -5,78
|
|QNBFB
|35,48
|83.565
|% -4,11
|
|KRGYO
|8,60
|12.066.974
|% -3,80
|
|CANTE
|54,85
|34.254.628
|% -3,77
|
|THYAO
|50,70
|2.888.624.554
|% 1,44
|
|SISE
|20,88
|1.219.601.373
|% 1,06
|
|EKGYO
|3,02
|1.218.712.676
|% 1,68
|
|YKBNK
|4,53
|1.051.820.882
|% 3,19
|
|ODAS
|3,56
|869.562.588
|% 2,01
|
|EKGYO
|3,02
|1.218.712.676
|% 1,68
|
|ODAS
|3,56
|869.562.588
|% 2,01
|
|YKBNK
|4,53
|1.051.820.882
|% 3,19
|
|TSKB
|2,20
|220.219.582
|% 2,80
|
|SKBNK
|1,18
|105.004.150
|% 5,36
|
|15:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5834
|17,5894
|% 0,90
|
|Euro
|17,9979
|18,0092
|% 1,67
|
|Sterlin
|21,0583
|21,1639
|% 1,21
|
|Frank
|18,0898
|18,1988
|% 1,67
|
|Riyal
|4,6681
|4,6915
|% 0,67
|
|15:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.709
|1.710
|0,27
|
|Altın Gr.
|966
|966
|6,87
|
|Cumhuriyet
|6.520
|6.618
|5,00
|
|Tam
|6.536
|6.595
|-29,00
|
|Yarım
|3.185
|3.224
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.597
|1.612
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|18,79
|18,82
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|10,60
|10,62
|0,12
|
|B. Petrol
|105
|105
|-1,77
|
Seans Raporu
15:35
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15:50XU100
Endeks 2, 491 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 61 üstünde . İşlem hacmi 22, 698.00 milyon TL de
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15:50TRILC
Yüzde 6.82 oranında artışla 10.18 lira fiyatla işlem gören hissede 33, 647, 584 adet işlem
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15:49AGHOL
Yüzde 6.62 oranında artışla 59.55 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 655, 144 adet işlem
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15:48SMART
Yüzde 7.84 oranında artışla 6.05 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 321, 583 adet işlem
-
15:47KONKA
Yüzde 5.82 oranında artışla 19.45 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 256, 288 adet işlem