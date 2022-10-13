***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
13.10.2022 12:39
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
VAKIF YATIRIM 562,05 % 0,0096 % 0,0249 % 260,21
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071557
BIST
14:283.570
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 51,99
|Açılış
|: 3.530
|
|Önceki Kapanış
|: 3.518
|
3.578
En Düşük
3.530
14:2818,5916
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0267
|Açılış
|: 18,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6780
|
18,5924
En Düşük
18,5039
14:2818,1410
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,1191
|Açılış
|: 18,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0900
|
18,1431
En Düşük
17,9750
14:281.000,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 2,02
|Açılış
|: 1.000,81
|
|Önceki Kapanış
|: 998,79
|
1.003,01
En Düşük
993,38
BIST En Aktif Hisseler14:28
|COSMO
|69,30
|4.472.276
|% 10,00
|
|KLRHO
|33,26
|203.601.085
|% 9,99
|
|YEOTK
|43,18
|113.320.314
|% 9,98
|
|GESAN
|114,60
|277.843.374
|% 9,98
|
|ARASE
|154,30
|93.070.419
|% 9,98
|
|YBTAS
|31.275,00
|450.750
|% -10,00
|
|RODRG
|28,48
|6.977.663
|% -7,89
|
|ROYAL
|4,88
|473.780
|% -7,05
|
|BRKO
|1,85
|384.652
|% -7,04
|
|HUNER
|6,43
|600.596.769
|% -6,13
|
|THYAO
|88,20
|4.507.896.063
|% 3,64
|
|SASA
|83,10
|1.358.904.450
|% 1,47
|
|PETKM
|14,73
|1.272.448.053
|% 0,55
|
|AKBNK
|13,05
|1.192.404.339
|% 0,93
|
|ASELS
|31,46
|1.067.904.798
|% -0,51
|
|EKGYO
|4,20
|602.395.584
|% 1,45
|
|DOHOL
|5,44
|597.431.263
|% 3,42
|
|ODAS
|8,15
|778.597.871
|% 4,62
|
|YKBNK
|8,34
|773.304.403
|% 1,71
|
|AKBNK
|13,05
|1.192.404.339
|% 0,93
|
|14:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5874
|18,5916
|% 0,14
|
|Euro
|18,1290
|18,1410
|% 0,66
|
|Sterlin
|20,7304
|20,8343
|% 0,89
|
|Frank
|18,5491
|18,6608
|% 0,07
|
|Riyal
|4,9308
|4,9555
|% 0,11
|
|14:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.681
|1.681
|7,68
|
|Altın Gr.
|1.001
|1.001
|2,23
|
|Cumhuriyet
|6.709
|6.810
|5,00
|
|Tam
|6.742
|6.794
|1,00
|
|Yarım
|3.285
|3.322
|2,00
|
|Çeyrek
|1.645
|1.660
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,27
|19,30
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|11,46
|11,47
|0,10
|
|B. Petrol
|92,65
|92,65
|0,20
|
Seans Raporu
14:28
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14:43XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 57, 51 artarak (% 1.50 ) 3, 901
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14:42YEOTK
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14:40NATEN
Yüzde 4.63 oranında artışla 94.85 lira fiyatla işlem gören hissede 452, 815 adet işlem
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14:39IZMDC
Yüzde 7.30 oranında artışla 3.82 lira fiyatla işlem gören hissede 60, 212, 744 adet işlem