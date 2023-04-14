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***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

14.04.2023 16:14
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri


***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )

Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
VAKIF YATIRIM 78.096,91 % 0,0026 % 0,0015 % 58,4129



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1138416


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BVSAN 63,85 385.500.576 % 9,99  
CVKMD 127,00 3.030.347 % 9,96  
KOPOL 29,62 1.339.505 % 9,95  
MARKA 28,98 13.862.670 % 9,94  
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Altın Gr. 1.262 1.263 -5,76  
Cumhuriyet 8.795 8.928 106,00  
Tam 8.841 8.935 144,00  
Yarım 4.318 4.372 70,00  
Çeyrek 2.159 2.186 35,00  
Gümüş.Ons 25,90 25,92 0,08  
Gümüş Gr. 16,15 16,16 0,10  
B. Petrol 86,63 86,63 0,54  
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