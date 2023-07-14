***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.07.2023 09:37
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
- 0 % 0 % 0 % 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1171859
BIST
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11:306.407
En Düşük
|Değişim
|: 0,60%
|| 38,50
|Açılış
|: 6.416
|
|Önceki Kapanış
|: 6.368
|
6.354
En Yüksek
6.435
11:3026,2015
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,1813
|Açılış
|: 26,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 26,2400
|
26,2067
En Düşük
25,9818
11:3029,4403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,2119
|Açılış
|: 29,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3000
|
29,4473
En Düşük
29,0484
11:301.648,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 6,92
|Açılış
|: 1.648,58
|
|Önceki Kapanış
|: 1.641,66
|
1.649,63
En Düşük
1.636,81
BIST En Aktif Hisseler11:28
|TGSAS
|26,62
|17.473.230
|% 10,00
|
|HATEK
|11,11
|36.241.228
|% 10,00
|
|YBTAS
|70.014,40
|700.144
|% 10,00
|
|MAALT
|538,50
|16.875.989
|% 9,99
|
|OTTO
|222,60
|2.168.792
|% 9,98
|
|VANGD
|14,40
|2.572.661
|% -10,00
|
|IHAAS
|21,44
|54.524.969
|% -9,99
|
|PRZMA
|24,68
|1.667.874
|% -9,99
|
|GRNYO
|10,24
|21.134.050
|% -9,94
|
|MMCAS
|5,35
|186.565
|% -9,93
|
|THYAO
|213,80
|4.400.897.772
|% 2,05
|
|ASELS
|71,10
|3.495.495.589
|% 4,56
|
|AKBNK
|24,62
|1.984.788.709
|% 0,74
|
|ASTOR
|83,45
|1.813.733.103
|% 0,24
|
|YKBNK
|13,99
|1.702.791.663
|% -1,96
|
|YKBNK
|13,99
|1.702.791.663
|% -1,96
|
|ISCTR
|14,71
|1.656.195.301
|% -0,34
|
|SKBNK
|2,87
|272.730.505
|% -1,71
|
|AKBNK
|24,62
|1.984.788.709
|% 0,74
|
|EKGYO
|8,36
|640.740.106
|% 0,48
|
|11:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,1940
|26,1993
|% 0,69
|
|Euro
|29,4285
|29,4427
|% 0,73
|
|Sterlin
|34,2740
|34,4458
|% 0,49
|
|Frank
|30,4395
|30,6229
|% 0,79
|
|Riyal
|6,9625
|6,9974
|% 0,61
|
|11:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.957
|-3,87
|
|Altın Gr.
|1.648
|1.649
|6,92
|
|Cumhuriyet
|10.979
|11.145
|23,00
|
|Tam
|10.625
|10.820
|37,00
|
|Yarım
|5.313
|5.435
|18,00
|
|Çeyrek
|2.665
|2.717
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|24,77
|24,81
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|20,87
|20,89
|0,05
|
|B. Petrol
|81,36
|81,36
|0,00
|
Seans Raporu
11:28
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11:43KRONT
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11:42XU050
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11:42
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TGSAS, OTTO, BEYAZ, EUYO, FORTE, HATEK, MAALT, ISYAT
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11:42
Tabandan işlem gören hisse senetleri : IHAAS, AVGYO, PRZMA, VANGD, GRNYO, MMCAS