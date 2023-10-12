***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
12.10.2023 17:29
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
- 0 % 0 % 0 % 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1205286
BIST
'
18:058.259
En Düşük
|Değişim
|: -0,86%
|| -71,37
|Açılış
|: 8.441
|
|Önceki Kapanış
|: 8.331
|
8.055
En Yüksek
8.471
18:0527,7538
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0926
|Açılış
|: 27,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 27,8050
|
27,7588
En Düşük
27,6408
18:0529,3821
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0380
|Açılış
|: 29,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5500
|
29,6055
En Düşük
29,3007
18:051.670,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 2,33
|Açılış
|: 1.670,66
|
|Önceki Kapanış
|: 1.668,33
|
1.681,97
En Düşük
1.665,87
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CMBTN
|1.098,90
|222.618.115
|% 10,00
|
|POLTK
|9.997,30
|113.372.586
|% 10,00
|
|VERUS
|214,50
|16.004.445
|% 10,00
|
|ISKUR
|5.082.000,00
|5.082.000
|% 10,00
|
|ISBTR
|382.360,00
|8.411.920
|% 10,00
|
|IHAAS
|18,09
|465.092.963
|% -10,00
|
|ENSRI
|38,70
|523.645.245
|% -10,00
|
|SNKRN
|35,10
|7.123.292
|% -10,00
|
|EMNIS
|85,05
|1.308.359
|% -10,00
|
|TMPOL
|72,00
|30.035.712
|% -10,00
|
|THYAO
|225,10
|8.467.534.087
|% -2,17
|
|ASELS
|43,10
|7.553.636.080
|% 2,67
|
|TUPRS
|147,20
|6.511.655.659
|% 1,94
|
|YKBNK
|19,36
|6.007.709.367
|% 0,31
|
|GESAN
|109,80
|5.677.829.204
|% 7,65
|
|EKGYO
|7,93
|3.661.630.402
|% -3,06
|
|ZOREN
|6,33
|2.424.560.534
|% 2,76
|
|ODAS
|13,53
|5.078.978.625
|% 0,22
|
|KATMR
|2,98
|1.129.769.206
|% -2,30
|
|YKBNK
|19,36
|6.007.709.367
|% 0,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,7478
|27,7538
|% 0,33
|
|Euro
|29,3664
|29,3821
|% -0,13
|
|Sterlin
|33,7737
|33,9430
|% -0,61
|
|Frank
|30,4801
|30,6637
|% -0,29
|
|Riyal
|7,3767
|7,4137
|% 0,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.873
|1.873
|-1,32
|
|Altın Gr.
|1.670
|1.670
|1,73
|
|Cumhuriyet
|11.610
|11.786
|20,00
|
|Tam
|11.329
|11.433
|-18,00
|
|Yarım
|5.682
|5.738
|-9,00
|
|Çeyrek
|2.832
|2.869
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|21,85
|21,88
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|19,45
|19,48
|-0,14
|
|B. Petrol
|86,20
|86,20
|0,38
|
Seans Raporu
18:05
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17:59NUGYO
Yüzde -7.02 oranında düşüşle 8.34 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 259, 951 adet işlem
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17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -219, 73 kaybederek (% -2.52 ) 8, 505
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17:56
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, ZOREN, KATMR
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17:56XU100
Endeks 8, 120 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 53 altında . İşlem hacmi 144, 898.00 milyon TL de
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17:56EUKYO
Yüzde -6.11 oranında düşüşle 10.14 lira fiyatla işlem gören hissede 449, 386 adet işlem