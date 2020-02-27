***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-25.971.308 17.648.379Net Dönem Karı (Zararı)10.328.178 21.074.064NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-10.852.428 8.058.369Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -2.189.147 -3.037.703Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -8.663.281 11.096.072İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-27.636.205 -14.521.757Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler12.493.779 -187İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-40.129.984 -14.521.570FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-28.160.455 14.610.676Alınan Faiz12 2.189.147 3.037.703FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI21.759.839 -17.695.289Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 142.976.647 33.236.155Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -121.216.808 -50.931.444YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-4.211.469 -46.910NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-4.211.469 -46.910DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21 9.380.626 9.427.536DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21 5.169.157 9.380.626Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri21 5.169.157 9.380.626Finansal Varlıklar19 94.144.763 45.351.498TOPLAM VARLIKLAR99.313.920 54.732.124YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları12.472.593Diğer Borçlar4-5 75.736 54.550TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)12.548.329 54.550TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)86.765.591 54.677.574Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)54.677.574 51.298.799Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10.328.178 21.074.064Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 142.976.647 33.236.155Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -121.216.808 -50.931.444TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)86.765.591 54.677.574Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 2.189.147 3.037.703Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar17.388.492 7.613.894Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 -8.663.281 11.096.072ESAS FAALİYET GELİRLERİ10.914.358 21.747.669Yönetim Ücretleri8 -453.706 -553.723Saklama Ücretleri8 -105.175 -96.412MKK Ücretleri8 -3.458 -3.464Denetim Ücretleri8 -8.850 -5.321Danışmanlık Ücretleri8 -3.059 -2.572Kurul Ücretleri8 -9.859 -10.969Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -1.065 -290Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -1.008 -854ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-586.180 -673.605ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)10.328.178 21.074.064NET DÖNEM KARI (ZARARI)10.328.178 21.074.064DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)10.328.178 21.074.064http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822115BIST