***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
27.02.2020 18:22
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-25.971.308 17.648.379
Net Dönem Karı (Zararı)
10.328.178 21.074.064
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-10.852.428 8.058.369
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -2.189.147 -3.037.703
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -8.663.281 11.096.072
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-27.636.205 -14.521.757
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
12.493.779 -187
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-40.129.984 -14.521.570
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-28.160.455 14.610.676
Alınan Faiz
12 2.189.147 3.037.703
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
21.759.839 -17.695.289
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 142.976.647 33.236.155
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -121.216.808 -50.931.444
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.211.469 -46.910
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.211.469 -46.910
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 9.380.626 9.427.536
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 5.169.157 9.380.626
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
21 5.169.157 9.380.626
Finansal Varlıklar
19 94.144.763 45.351.498
TOPLAM VARLIKLAR
99.313.920 54.732.124
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
12.472.593
Diğer Borçlar
4-5 75.736 54.550
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
12.548.329 54.550
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
86.765.591 54.677.574
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
54.677.574 51.298.799
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10.328.178 21.074.064
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 142.976.647 33.236.155
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -121.216.808 -50.931.444
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
86.765.591 54.677.574
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 2.189.147 3.037.703
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
17.388.492 7.613.894
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -8.663.281 11.096.072
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
10.914.358 21.747.669
Yönetim Ücretleri
8 -453.706 -553.723
Saklama Ücretleri
8 -105.175 -96.412
MKK Ücretleri
8 -3.458 -3.464
Denetim Ücretleri
8 -8.850 -5.321
Danışmanlık Ücretleri
8 -3.059 -2.572
Kurul Ücretleri
8 -9.859 -10.969
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -1.065 -290
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -1.008 -854
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-586.180 -673.605
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
10.328.178 21.074.064
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
10.328.178 21.074.064
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
10.328.178 21.074.064
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822115
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