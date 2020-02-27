***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
27.02.2020 18:29
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-11.242.559 -42.090.930
Net Dönem Karı (Zararı)
13.198.299 9.823.431
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-22.461.085 -13.418.905
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -23.029.807 -11.679.723
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 568.722 -1.739.182
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-25.009.580 -50.175.179
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
4.943 84.491
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-25.014.523 -50.259.670
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-34.272.366 -53.770.653
Alınan Faiz
12 23.029.807 11.679.723
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
14.292.760 46.172.045
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 269.270.870 288.176.439
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -254.978.110 -242.004.394
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.050.201 4.081.115
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.050.201 4.081.115
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 5.491.938 1.410.823
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 8.542.139 5.491.938
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
21 8.542.139 5.491.938
Finansal Varlıklar
19 97.608.907 73.163.106
TOPLAM VARLIKLAR
106.151.046 78.655.044
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
4-5 136.662 131.719
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
136.662 131.719
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
106.014.384 78.523.325
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
78.523.325 22.527.849
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
13.198.299 9.823.431
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 269.270.870 288.176.439
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -254.978.110 -242.004.394
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
106.014.384 78.523.325
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 23.029.807 11.679.723
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -7.635.746 -2.281.578
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -568.722 1.739.182
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
14.825.339 11.137.327
Yönetim Ücretleri
8 -1.478.389 -1.204.474
Saklama Ücretleri
8 -103.651 -68.922
MKK Ücretleri
8 -1.633 -1.733
Denetim Ücretleri
8 -5.310 -4.570
Danışmanlık Ücretleri
8 -3.186 -3.738
Kurul Ücretleri
8 -15.478 -12.941
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -18.337 -16.664
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -1.056 -854
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.627.040 -1.313.896
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
13.198.299 9.823.431
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
13.198.299 9.823.431
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
13.198.299 9.823.431
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822128
BIST