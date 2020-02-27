***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-11.242.559 -42.090.930Net Dönem Karı (Zararı)13.198.299 9.823.431NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-22.461.085 -13.418.905Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -23.029.807 -11.679.723Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 568.722 -1.739.182İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-25.009.580 -50.175.179Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler4.943 84.491İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-25.014.523 -50.259.670FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-34.272.366 -53.770.653Alınan Faiz12 23.029.807 11.679.723FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI14.292.760 46.172.045Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 269.270.870 288.176.439Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -254.978.110 -242.004.394YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.050.201 4.081.115NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.050.201 4.081.115DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21 5.491.938 1.410.823DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21 8.542.139 5.491.938Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri21 8.542.139 5.491.938Finansal Varlıklar19 97.608.907 73.163.106TOPLAM VARLIKLAR106.151.046 78.655.044YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar4-5 136.662 131.719TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)136.662 131.719TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)106.014.384 78.523.325Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)78.523.325 22.527.849Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)13.198.299 9.823.431Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 269.270.870 288.176.439Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -254.978.110 -242.004.394TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)106.014.384 78.523.325Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 23.029.807 11.679.723Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 -7.635.746 -2.281.578Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 -568.722 1.739.182ESAS FAALİYET GELİRLERİ14.825.339 11.137.327Yönetim Ücretleri8 -1.478.389 -1.204.474Saklama Ücretleri8 -103.651 -68.922MKK Ücretleri8 -1.633 -1.733Denetim Ücretleri8 -5.310 -4.570Danışmanlık Ücretleri8 -3.186 -3.738Kurul Ücretleri8 -15.478 -12.941Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -18.337 -16.664Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -1.056 -854ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.627.040 -1.313.896ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)13.198.299 9.823.431NET DÖNEM KARI (ZARARI)13.198.299 9.823.431DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)13.198.299 9.823.431http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822128BIST