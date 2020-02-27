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***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

27.02.2020 18:49
GÜNCEL HABERLER



***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
980.922 -8.896.290
Net Dönem Karı (Zararı)
3.227.778 4.021.930
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-3.200.465 -2.520.958
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -1.023.831 -486.562
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -2.176.634 -2.034.396
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-70.222 -10.883.824
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
3.699 8.020
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-73.921 -10.891.844
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-42.909 -9.382.852
Alınan Faiz
12 1.023.831 486.562
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-969.001 8.903.977
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 6.328 9.468.750
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -975.329 -564.773
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.921 7.687
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.921 7.687
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 7.687 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 19.608 7.687


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
21 19.608 7.687
Finansal Varlıklar
19 15.176.795 12.926.240
TOPLAM VARLIKLAR
15.196.403 12.933.927
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 11.719 8.020
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
11.719 8.020
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
15.184.684 12.925.907


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
12.925.907 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
3.227.778 4.021.930
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 6.328 9.468.750
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -975.329 -564.773
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
15.184.684 12.925.907


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 1.023.831 486.562
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 98.712 1.548.359
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 2.176.634 2.034.396
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
3.299.177 4.069.317
Yönetim Ücretleri
4,8 -28.104 -19.695
Saklama Ücretleri
8 -24.548 -17.035
MKK Ücretleri
8 -6.383
Denetim Ücretleri
8 -5.310 -5.310
Danışmanlık Ücretleri
8 -3.059 -2.473
Kurul Ücretleri
8 -2.853 -2.017
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -87 -28
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -1.055 -829
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-71.399 -47.387
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.227.778 4.021.930
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
3.227.778 4.021.930
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
3.227.778 4.021.930



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822150


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