***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI980.922 -8.896.290Net Dönem Karı (Zararı)3.227.778 4.021.930NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-3.200.465 -2.520.958Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -1.023.831 -486.562Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -2.176.634 -2.034.396İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-70.222 -10.883.824Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler3.699 8.020İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-73.921 -10.891.844FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-42.909 -9.382.852Alınan Faiz12 1.023.831 486.562FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-969.001 8.903.977Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 6.328 9.468.750Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -975.329 -564.773YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)11.921 7.687NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)11.921 7.687DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21 7.687 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21 19.608 7.687Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri21 19.608 7.687Finansal Varlıklar19 15.176.795 12.926.240TOPLAM VARLIKLAR15.196.403 12.933.927YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 11.719 8.020TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)11.719 8.020TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)15.184.684 12.925.907Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)12.925.907 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)3.227.778 4.021.930Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 6.328 9.468.750Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -975.329 -564.773TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)15.184.684 12.925.907Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 1.023.831 486.562Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 98.712 1.548.359Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 2.176.634 2.034.396ESAS FAALİYET GELİRLERİ3.299.177 4.069.317Yönetim Ücretleri4,8 -28.104 -19.695Saklama Ücretleri8 -24.548 -17.035MKK Ücretleri8 -6.383Denetim Ücretleri8 -5.310 -5.310Danışmanlık Ücretleri8 -3.059 -2.473Kurul Ücretleri8 -2.853 -2.017Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -87 -28Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -1.055 -829ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-71.399 -47.387ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)3.227.778 4.021.930NET DÖNEM KARI (ZARARI)3.227.778 4.021.930DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)3.227.778 4.021.930http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822150BIST