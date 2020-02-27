***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
27.02.2020 18:51
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
25.201.685 -908.190
Net Dönem Karı (Zararı)
5.010.052 3.161.671
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-8.234.824 -3.564.873
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -7.974.696 -3.704.781
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -260.128 139.908
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
20.451.761 -4.209.769
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
47.546 1.281
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
20.404.215 -4.211.050
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
17.226.989 -4.612.971
Alınan Faiz
12 7.974.696 3.704.781
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
19.455.300 -2.752.389
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 25.858.591 73.521
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -6.403.291 -2.825.910
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
44.656.985 -3.660.579
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
44.656.985 -3.660.579
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 15.845 3.676.424
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 44.672.830 15.845
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
21 44.672.830 15.845
Finansal Varlıklar
19 10.089 20.154.176
TOPLAM VARLIKLAR
44.682.919 20.170.021
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
4-5 90.957 43.411
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
90.957 43.411
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
44.591.962 20.126.610
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
20.126.610 19.717.328
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
5.010.052 3.161.671
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 25.858.591 73.521
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -6.403.291 -2.825.910
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
44.591.962 20.126.610
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 7.974.696 3.704.781
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -2.477.808 83.813
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 260.128 -139.908
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
5.757.016 3.648.686
Yönetim Ücretleri
8 -674.047 -437.717
Saklama Ücretleri
8 -38.462 -23.499
MKK Ücretleri
8 -3.823 -4.184
Denetim Ücretleri
8 -8.850 -5.320
Danışmanlık Ücretleri
8 -3.059 -2.574
Kurul Ücretleri
8 -7.183 -4.155
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -10.532 -8.712
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -1.008 -854
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-746.964 -487.015
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.010.052 3.161.671
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
5.010.052 3.161.671
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
5.010.052 3.161.671
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822153
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