***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI25.201.685 -908.190Net Dönem Karı (Zararı)5.010.052 3.161.671NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-8.234.824 -3.564.873Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -7.974.696 -3.704.781Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -260.128 139.908İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER20.451.761 -4.209.769Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler47.546 1.281İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler20.404.215 -4.211.050FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR17.226.989 -4.612.971Alınan Faiz12 7.974.696 3.704.781FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI19.455.300 -2.752.389Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 25.858.591 73.521Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -6.403.291 -2.825.910YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)44.656.985 -3.660.579NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)44.656.985 -3.660.579DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21 15.845 3.676.424DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21 44.672.830 15.845Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri21 44.672.830 15.845Finansal Varlıklar19 10.089 20.154.176TOPLAM VARLIKLAR44.682.919 20.170.021YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar4-5 90.957 43.411TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)90.957 43.411TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)44.591.962 20.126.610Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)20.126.610 19.717.328Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)5.010.052 3.161.671Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 25.858.591 73.521Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -6.403.291 -2.825.910TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)44.591.962 20.126.610Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 7.974.696 3.704.781Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 -2.477.808 83.813Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 260.128 -139.908ESAS FAALİYET GELİRLERİ5.757.016 3.648.686Yönetim Ücretleri8 -674.047 -437.717Saklama Ücretleri8 -38.462 -23.499MKK Ücretleri8 -3.823 -4.184Denetim Ücretleri8 -8.850 -5.320Danışmanlık Ücretleri8 -3.059 -2.574Kurul Ücretleri8 -7.183 -4.155Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -10.532 -8.712Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -1.008 -854ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-746.964 -487.015ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)5.010.052 3.161.671NET DÖNEM KARI (ZARARI)5.010.052 3.161.671DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)5.010.052 3.161.671http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822153BIST