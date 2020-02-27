***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
27.02.2020 18:54
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-55.534.548 619.944
Net Dönem Karı (Zararı)
3.424.574 966.467
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-3.858.111 -1.226.108
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -2.480.148 -1.035.426
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -1.377.963 -190.682
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-57.650.780 -155.841
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.276.792 3.079
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-58.927.572 -158.920
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-58.084.317 -415.482
Alınan Temettü
12 69.621
Alınan Faiz
12 2.480.148 1.035.426
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
55.173.457 -659.635
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 109.645.417 48.079.842
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -54.471.960 -48.739.477
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-361.091 -39.691
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-361.091 -39.691
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 380.062 419.753
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 18.971 380.062
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
21 18.971 380.062
Finansal Varlıklar
19 64.221.979 3.986.065
TOPLAM VARLIKLAR
64.240.950 4.366.127
YÜKÜMLÜLÜKLER
Finansal Yükümlülükler
0 0
Diğer Borçlar
4-5 1.300.291 23.499
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.300.291 23.499
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
62.940.659 4.342.628
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
4.342.628 4.035.796
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
3.424.574 966.467
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 109.645.417 48.079.842
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -54.471.960 -48.739.477
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
62.940.659 4.342.628
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 2.480.148 1.035.426
Temettü Gelirleri
69.621
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -198.241 -59.718
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 1.377.963 190.682
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
3.729.491 1.166.390
Yönetim Ücretleri
8 -263.283 -172.041
Saklama Ücretleri
8 -13.771 -10.000
MKK Ücretleri
8 -1.633 -1.733
Denetim Ücretleri
8 -5.310 -5.321
Danışmanlık Ücretleri
8 -3.186 -2.987
Kurul Ücretleri
8 -4.342 -1.684
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -12.337 -5.303
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -1.055 -854
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-304.917 -199.923
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.424.574 966.467
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
3.424.574 966.467
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
3.424.574 966.467
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822156
BIST