***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-55.534.548 619.944Net Dönem Karı (Zararı)3.424.574 966.467NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-3.858.111 -1.226.108Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -2.480.148 -1.035.426Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -1.377.963 -190.682İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-57.650.780 -155.841Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler1.276.792 3.079İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-58.927.572 -158.920FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-58.084.317 -415.482Alınan Temettü12 69.621Alınan Faiz12 2.480.148 1.035.426FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI55.173.457 -659.635Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 109.645.417 48.079.842Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -54.471.960 -48.739.477YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-361.091 -39.691NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-361.091 -39.691DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21 380.062 419.753DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21 18.971 380.062Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri21 18.971 380.062Finansal Varlıklar19 64.221.979 3.986.065TOPLAM VARLIKLAR64.240.950 4.366.127YÜKÜMLÜLÜKLERFinansal Yükümlülükler0 0Diğer Borçlar4-5 1.300.291 23.499TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)1.300.291 23.499TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)62.940.659 4.342.628Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)4.342.628 4.035.796Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)3.424.574 966.467Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 109.645.417 48.079.842Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -54.471.960 -48.739.477TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)62.940.659 4.342.628Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 2.480.148 1.035.426Temettü Gelirleri69.621Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 -198.241 -59.718Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 1.377.963 190.682ESAS FAALİYET GELİRLERİ3.729.491 1.166.390Yönetim Ücretleri8 -263.283 -172.041Saklama Ücretleri8 -13.771 -10.000MKK Ücretleri8 -1.633 -1.733Denetim Ücretleri8 -5.310 -5.321Danışmanlık Ücretleri8 -3.186 -2.987Kurul Ücretleri8 -4.342 -1.684Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -12.337 -5.303Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -1.055 -854ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-304.917 -199.923ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)3.424.574 966.467NET DÖNEM KARI (ZARARI)3.424.574 966.467DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)3.424.574 966.467http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822156BIST