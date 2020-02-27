***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
27.02.2020 18:57
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.522.058.374 -263.603.668
Net Dönem Karı (Zararı)
228.247.452 28.499.705
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-406.081.498 -48.270.309
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -377.731.630 -41.053.170
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -28.349.868 -7.217.139
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-1.721.955.958 -284.886.234
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-150.214.270
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
2.586.203 473.263
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.574.327.891 -285.359.497
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-1.899.790.004 -304.656.838
Alınan Faiz
12 377.731.630 41.053.170
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.604.112.963 319.099.802
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 12.393.492.437 2.824.597.992
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -10.789.379.474 -2.505.498.190
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
82.054.589 55.496.134
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
82.054.589 55.496.134
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 63.226.712 7.730.578
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 145.281.301 63.226.712
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
21 145.281.301 63.226.712
Diğer Alacaklar
4,5 150.214.269
Finansal Varlıklar
19 1.980.685.084 378.007.325
TOPLAM VARLIKLAR
2.276.180.654 441.234.037
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 3.137.685 551.483
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
3.137.685 Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
440.682.554 93.083.047
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
228.247.452 28.499.705
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 12.393.492.437 2.824.597.992
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -10.789.379.474 -2.505.498.190
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
2.273.042.969 440.682.554
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 377.731.630 41.053.170
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -154.819.182 -16.856.793
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 28.349.868 7.217.139
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
251.262.316 31.413.516
Yönetim Ücretleri
8 -20.723.386 -2.632.905
Saklama Ücretleri
8 -1.568.273 -160.892
MKK Ücretleri
8 -1.784 -2.333
Denetim Ücretleri
8 -16.520 -3.548
Danışmanlık Ücretleri
8 -3.186 -2.850
Kurul Ücretleri
8 -316.329 -44.387
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -384.332 -66.042
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -1.054 -854
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-23.014.864 -2.913.811
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
228.247.452 28.499.705
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
228.247.452 28.499.705
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
228.247.452 28.499.705
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822159
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