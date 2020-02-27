***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.522.058.374 -263.603.668Net Dönem Karı (Zararı)228.247.452 28.499.705NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-406.081.498 -48.270.309Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -377.731.630 -41.053.170Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -28.349.868 -7.217.139İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-1.721.955.958 -284.886.234Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-150.214.270Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler2.586.203 473.263İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-1.574.327.891 -285.359.497FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-1.899.790.004 -304.656.838Alınan Faiz12 377.731.630 41.053.170FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.604.112.963 319.099.802Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 12.393.492.437 2.824.597.992Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -10.789.379.474 -2.505.498.190YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)82.054.589 55.496.134NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)82.054.589 55.496.134DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21 63.226.712 7.730.578DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21 145.281.301 63.226.712Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri21 145.281.301 63.226.712Diğer Alacaklar4,5 150.214.269Finansal Varlıklar19 1.980.685.084 378.007.325TOPLAM VARLIKLAR2.276.180.654 441.234.037YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 3.137.685 551.483TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)3.137.685 Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)440.682.554 93.083.047Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)228.247.452 28.499.705Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 12.393.492.437 2.824.597.992Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -10.789.379.474 -2.505.498.190TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)2.273.042.969 440.682.554Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 377.731.630 41.053.170Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 -154.819.182 -16.856.793Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 28.349.868 7.217.139ESAS FAALİYET GELİRLERİ251.262.316 31.413.516Yönetim Ücretleri8 -20.723.386 -2.632.905Saklama Ücretleri8 -1.568.273 -160.892MKK Ücretleri8 -1.784 -2.333Denetim Ücretleri8 -16.520 -3.548Danışmanlık Ücretleri8 -3.186 -2.850Kurul Ücretleri8 -316.329 -44.387Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -384.332 -66.042Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -1.054 -854ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-23.014.864 -2.913.811ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)228.247.452 28.499.705NET DÖNEM KARI (ZARARI)228.247.452 28.499.705DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)228.247.452 28.499.705http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822159BIST