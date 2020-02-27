***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-45.408.150 -18.205.686Net Dönem Karı (Zararı)28.811.624 15.851.591NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-51.720.936 -22.259.277Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -50.491.701 -21.905.952Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -1.229.235 -353.325İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-72.990.539 -33.703.952Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler38.047 10.752İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-73.028.586 -33.714.704FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-95.899.851 -40.111.638Alınan Faiz12 50.491.701 21.905.952FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI98.999.994 10.403.682Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 98.999.994 10.403.682Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)53.591.844 -7.802.004NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)53.591.844 -7.802.004DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21 2.465.948 10.267.952DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21 56.057.792 2.465.948Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri21 56.057.792 2.465.948Finansal Varlıklar19 180.224.831 105.967.011TOPLAM VARLIKLAR236.282.623 108.432.959YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar4-5 75.784 37.738TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)75.784 37.738TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)236.206.839 108.395.221Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)108.395.221 82.139.948Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)28.811.624 15.851.591Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 98.999.994 10.403.682Katılma Payı İade Tutarı (-)10 0 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)236.206.839 108.395.221Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 50.491.701 21.905.952Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 -22.202.503 -5.965.191Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 1.229.235 353.325ESAS FAALİYET GELİRLERİ29.518.433 16.294.086Yönetim Ücretleri8 -450.285 -294.690Saklama Ücretleri8 -196.091 -115.265MKK Ücretleri8 -1.810 -2.483Denetim Ücretleri8 -5.310 -3.562Danışmanlık Ücretleri8 -3.059 -2.949Kurul Ücretleri8 -33.466 -20.252Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -15.771 -2.440Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -1.017 -854ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-706.809 -442.495ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)28.811.624 15.851.591NET DÖNEM KARI (ZARARI)28.811.624 15.851.591DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)28.811.624 15.851.591http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822165BIST