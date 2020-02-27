***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
27.02.2020 19:02
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-45.408.150 -18.205.686
Net Dönem Karı (Zararı)
28.811.624 15.851.591
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-51.720.936 -22.259.277
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -50.491.701 -21.905.952
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -1.229.235 -353.325
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-72.990.539 -33.703.952
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
38.047 10.752
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-73.028.586 -33.714.704
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-95.899.851 -40.111.638
Alınan Faiz
12 50.491.701 21.905.952
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
98.999.994 10.403.682
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 98.999.994 10.403.682
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
53.591.844 -7.802.004
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
53.591.844 -7.802.004
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 2.465.948 10.267.952
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 56.057.792 2.465.948
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
21 56.057.792 2.465.948
Finansal Varlıklar
19 180.224.831 105.967.011
TOPLAM VARLIKLAR
236.282.623 108.432.959
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
4-5 75.784 37.738
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
75.784 37.738
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
236.206.839 108.395.221
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
108.395.221 82.139.948
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
28.811.624 15.851.591
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 98.999.994 10.403.682
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 0 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
236.206.839 108.395.221
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 50.491.701 21.905.952
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -22.202.503 -5.965.191
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 1.229.235 353.325
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
29.518.433 16.294.086
Yönetim Ücretleri
8 -450.285 -294.690
Saklama Ücretleri
8 -196.091 -115.265
MKK Ücretleri
8 -1.810 -2.483
Denetim Ücretleri
8 -5.310 -3.562
Danışmanlık Ücretleri
8 -3.059 -2.949
Kurul Ücretleri
8 -33.466 -20.252
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -15.771 -2.440
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -1.017 -854
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-706.809 -442.495
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
28.811.624 15.851.591
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
28.811.624 15.851.591
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
28.811.624 15.851.591
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822165
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