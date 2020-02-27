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***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

27.02.2020 19:07
GÜNCEL HABERLER



***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
32.061.733 71.477.548
Net Dönem Karı (Zararı)
12.902.467 21.336.631
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-14.861.275 -19.675.732
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -16.230.271 -21.147.795
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 1.368.996 1.472.063
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
17.790.270 48.668.854
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-9.019 -47.158
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
17.799.289 48.716.012
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
15.831.462 50.329.753
Alınan Faiz
12 16.230.271 21.147.795
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-20.135.986 -90.304.854
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 106.533.374 427.006.523
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -126.669.360 -517.311.377
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.925.747 -18.827.306
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.925.747 -18.827.306
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 18.912 18.846.218
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 11.944.659 18.912


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
21 11.944.659 18.912
Finansal Varlıklar
19 64.432.464 83.600.748
TOPLAM VARLIKLAR
76.377.123 83.619.660
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
4,5 79.878 88.896
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
79.878 88.896
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
76.297.245 83.530.764


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
83.530.764 152.498.987
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
12.902.467 21.336.631
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 106.533.374 427.006.523
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -126.669.360 -517.311.377
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
76.297.245 83.530.764


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 16.230.271 21.147.795
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -1.053.767 3.121.426
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -1.368.996 -1.472.063
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
13.807.508 22.797.158
Yönetim Ücretleri
8 -767.532 -1.246.179
Saklama Ücretleri
8 -94.336 -145.593
MKK Ücretleri
8 -3.823 -4.184
Denetim Ücretleri
8 -8.260 -5.321
Danışmanlık Ücretleri
8 -3.059 -2.574
Kurul Ücretleri
8 -14.181 -23.420
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -12.793 -32.403
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -1.057 -853
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-905.041 -1.460.527
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
12.902.467 21.336.631
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
12.902.467 21.336.631
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
12.902.467 21.336.631



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822168


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