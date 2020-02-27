***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI32.061.733 71.477.548Net Dönem Karı (Zararı)12.902.467 21.336.631NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-14.861.275 -19.675.732Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -16.230.271 -21.147.795Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 1.368.996 1.472.063İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER17.790.270 48.668.854Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-9.019 -47.158İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler17.799.289 48.716.012FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR15.831.462 50.329.753Alınan Faiz12 16.230.271 21.147.795FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-20.135.986 -90.304.854Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 106.533.374 427.006.523Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -126.669.360 -517.311.377YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)11.925.747 -18.827.306NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)11.925.747 -18.827.306DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21 18.912 18.846.218DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21 11.944.659 18.912Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri21 11.944.659 18.912Finansal Varlıklar19 64.432.464 83.600.748TOPLAM VARLIKLAR76.377.123 83.619.660YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar4,5 79.878 88.896TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)79.878 88.896TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)76.297.245 83.530.764Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)83.530.764 152.498.987Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)12.902.467 21.336.631Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 106.533.374 427.006.523Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -126.669.360 -517.311.377TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)76.297.245 83.530.764Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 16.230.271 21.147.795Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 -1.053.767 3.121.426Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 -1.368.996 -1.472.063ESAS FAALİYET GELİRLERİ13.807.508 22.797.158Yönetim Ücretleri8 -767.532 -1.246.179Saklama Ücretleri8 -94.336 -145.593MKK Ücretleri8 -3.823 -4.184Denetim Ücretleri8 -8.260 -5.321Danışmanlık Ücretleri8 -3.059 -2.574Kurul Ücretleri8 -14.181 -23.420Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -12.793 -32.403Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -1.057 -853ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-905.041 -1.460.527ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)12.902.467 21.336.631NET DÖNEM KARI (ZARARI)12.902.467 21.336.631DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)12.902.467 21.336.631http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822168BIST