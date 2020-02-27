***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
27.02.2020 19:09
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-8.692.464
Net Dönem Karı (Zararı)
1.253.724
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-577.605
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -196.739
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -380.866
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-9.565.322
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
24.422
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-9.589.744
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-8.889.203
Alınan Faiz
12 196.739
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.716.340
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 53.199.253
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -44.482.913
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
23.876
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
23.876
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 23.876
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
21 23.876
Takas Alacakları
5 3.525
Finansal Varlıklar
19 9.967.085
TOPLAM VARLIKLAR
9.994.486
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
4,5 24.422
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
24.422
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
9.970.064
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
1.253.724
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 53.199.253
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -44.482.913
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9.970.064
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 196.738
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 846.650
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 380.866
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
1
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
1.424.255
Yönetim Ücretleri
8 -136.369
Saklama Ücretleri
8 -13.833
MKK Ücretleri
8 -3.187
Denetim Ücretleri
8 -5.310
Danışmanlık Ücretleri
8 -3.186
Kurul Ücretleri
8 -1.414
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -6.176
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -1.056
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-170.531
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.253.724
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
1.253.724
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
1.253.724
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822169
BIST