***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-8.692.464Net Dönem Karı (Zararı)1.253.724NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-577.605Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -196.739Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -380.866İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-9.565.322Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler24.422İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-9.589.744FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-8.889.203Alınan Faiz12 196.739FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI8.716.340Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 53.199.253Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -44.482.913YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)23.876NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)23.876DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21 23.876Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri21 23.876Takas Alacakları5 3.525Finansal Varlıklar19 9.967.085TOPLAM VARLIKLAR9.994.486YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar4,5 24.422TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)24.422TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)9.970.064Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)1.253.724Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 53.199.253Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -44.482.913TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)9.970.064Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 196.738Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 846.650Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 380.866Net Yabancı Para Çevrim Farkı GelirleriESAS FAALİYET GELİRLERİ1.424.255Yönetim Ücretleri8 -136.369Saklama Ücretleri8 -13.833MKK Ücretleri8 -3.187Denetim Ücretleri8 -5.310Danışmanlık Ücretleri8 -3.186Kurul Ücretleri8 -1.414Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -6.176Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -1.056ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-170.531ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.253.724NET DÖNEM KARI (ZARARI)1.253.724DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)1.253.724http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822169BIST