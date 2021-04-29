***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI28.124.731 32.061.733Net Dönem Karı (Zararı)9.470.591 12.902.467NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-13.227.586 -14.861.275Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -10.041.746 -16.230.271Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -3.185.840 1.368.996İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER21.839.980 17.790.270Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-37.373 -9.019İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler21.877.353 17.799.289FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR18.082.985 15.831.462Alınan Faiz12 10.041.746 16.230.271FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-40.049.098 -20.135.986Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 187.265.863 106.533.374Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -227.314.961 -126.669.360YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-11.924.367 11.925.747NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-11.924.367 11.925.747DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21 11.944.659 18.912DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21 20.292 11.944.659Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri21 20.292 11.944.659Finansal Varlıklar19 45.740.950 64.432.464TOPLAM VARLIKLAR45.761.242 76.377.123YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 42.505 79.878TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)42.505 79.878TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)45.718.737 76.297.245Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)76.297.245 83.530.764Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)9.470.591 12.902.467Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 187.265.862 106.533.374Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -227.314.961 -126.669.360TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)45.718.737 76.297.245Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 10.041.745 16.230.271Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 -2.730.996 -1.053.767Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 3.185.840 -1.368.996ESAS FAALİYET GELİRLERİ10.496.589 13.807.508Yönetim Ücretleri8 -843.194 -767.532Saklama Ücretleri8 -115.246 -94.336MKK Ücretleri8 -644 -3.823Denetim Ücretleri8 -8.260 -8.260Danışmanlık Ücretleri8 -3.387 -3.059Kurul Ücretleri8 -16.108 -14.181Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -26.282 -12.793Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -12.877 -1.057ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.025.998 -905.041ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)9.470.591 12.902.467NET DÖNEM KARI (ZARARI)9.470.591 12.902.467DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)9.470.591 12.902.467http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932308BIST