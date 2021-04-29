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***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

29.04.2021 15:28



***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
28.124.731 32.061.733
Net Dönem Karı (Zararı)
9.470.591 12.902.467
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-13.227.586 -14.861.275
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -10.041.746 -16.230.271
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -3.185.840 1.368.996
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
21.839.980 17.790.270
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-37.373 -9.019
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
21.877.353 17.799.289
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
18.082.985 15.831.462
Alınan Faiz
12 10.041.746 16.230.271
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-40.049.098 -20.135.986
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 187.265.863 106.533.374
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -227.314.961 -126.669.360
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-11.924.367 11.925.747
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-11.924.367 11.925.747
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 11.944.659 18.912
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 20.292 11.944.659


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
21 20.292 11.944.659
Finansal Varlıklar
19 45.740.950 64.432.464
TOPLAM VARLIKLAR
45.761.242 76.377.123
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 42.505 79.878
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
42.505 79.878
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
45.718.737 76.297.245


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
76.297.245 83.530.764
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
9.470.591 12.902.467
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 187.265.862 106.533.374
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -227.314.961 -126.669.360
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
45.718.737 76.297.245


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 10.041.745 16.230.271
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -2.730.996 -1.053.767
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 3.185.840 -1.368.996
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
10.496.589 13.807.508
Yönetim Ücretleri
8 -843.194 -767.532
Saklama Ücretleri
8 -115.246 -94.336
MKK Ücretleri
8 -644 -3.823
Denetim Ücretleri
8 -8.260 -8.260
Danışmanlık Ücretleri
8 -3.387 -3.059
Kurul Ücretleri
8 -16.108 -14.181
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -26.282 -12.793
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -12.877 -1.057
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.025.998 -905.041
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
9.470.591 12.902.467
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
9.470.591 12.902.467
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
9.470.591 12.902.467



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932308


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Çeyrek 750 768 10,48  
Gümüş.Ons 26,38 26,41 0,19  
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