***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2021 15:29
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
79.575.678 -11.242.559
Net Dönem Karı (Zararı)
4.685.916 13.198.299
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-4.817.007 -22.461.085
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -5.483.792 -23.029.807
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 666.785 568.722
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
74.222.977 -25.009.580
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-95.069 4.943
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
74.318.046 -25.014.523
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
74.091.886 -34.272.366
Alınan Faiz
12 5.483.792 23.029.807
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-85.855.074 14.292.760
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 273.802.106 269.270.870
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -359.657.180 -254.978.110
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.279.396 3.050.201
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.279.396 3.050.201
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 8.542.139 5.491.938
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 2.262.743 8.542.139
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
21 2.262.743 8.542.139
Finansal Varlıklar
19 22.624.076 97.608.907
TOPLAM VARLIKLAR
24.886.819 106.151.046
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 41.593 136.662
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
41.593 136.662
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
24.845.226 106.014.384
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
106.014.384 78.523.325
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
4.685.916 13.198.299
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 273.802.106 269.270.870
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -359.657.180 -254.978.110
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
24.845.226 106.014.384
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 5.483.792 23.029.807
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 1.266.206 -7.635.746
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -666.785 -568.722
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
6.083.213 14.825.339
Yönetim Ücretleri
8 -1.240.203 -1.478.389
Saklama Ücretleri
8 -104.209 -103.651
MKK Ücretleri
8 -374 -1.633
Denetim Ücretleri
8 -5.900 -5.310
Danışmanlık Ücretleri
8 -10.519 -3.186
Kurul Ücretleri
8 -20.405 -15.478
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -3.465 -18.337
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -12.222 -1.056
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.397.297 -1.627.040
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.685.916 13.198.299
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
4.685.916 13.198.299
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
4.685.916 13.198.299
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932309
BIST