***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI79.575.678 -11.242.559Net Dönem Karı (Zararı)4.685.916 13.198.299NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-4.817.007 -22.461.085Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -5.483.792 -23.029.807Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 666.785 568.722İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER74.222.977 -25.009.580Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-95.069 4.943İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler74.318.046 -25.014.523FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR74.091.886 -34.272.366Alınan Faiz12 5.483.792 23.029.807FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-85.855.074 14.292.760Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 273.802.106 269.270.870Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -359.657.180 -254.978.110YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-6.279.396 3.050.201NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-6.279.396 3.050.201DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21 8.542.139 5.491.938DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21 2.262.743 8.542.139Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri21 2.262.743 8.542.139Finansal Varlıklar19 22.624.076 97.608.907TOPLAM VARLIKLAR24.886.819 106.151.046YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 41.593 136.662TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)41.593 136.662TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)24.845.226 106.014.384Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)106.014.384 78.523.325Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)4.685.916 13.198.299Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 273.802.106 269.270.870Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -359.657.180 -254.978.110TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)24.845.226 106.014.384Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 5.483.792 23.029.807Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 1.266.206 -7.635.746Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 -666.785 -568.722ESAS FAALİYET GELİRLERİ6.083.213 14.825.339Yönetim Ücretleri8 -1.240.203 -1.478.389Saklama Ücretleri8 -104.209 -103.651MKK Ücretleri8 -374 -1.633Denetim Ücretleri8 -5.900 -5.310Danışmanlık Ücretleri8 -10.519 -3.186Kurul Ücretleri8 -20.405 -15.478Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -3.465 -18.337Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -12.222 -1.056ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.397.297 -1.627.040ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)4.685.916 13.198.299NET DÖNEM KARI (ZARARI)4.685.916 13.198.299DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)4.685.916 13.198.299http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932309BIST