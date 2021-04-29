***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.746.788.339 -1.522.058.374Net Dönem Karı (Zararı)90.889.510 228.247.452NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-216.812.530 -406.081.498Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -246.278.704 -377.731.630Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler205.988 -150.214.270Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-2.392.496 2.586.203İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler1.498.619.163 -1.574.327.891FAALİYETLERDEININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-96.432.828 82.054.589NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-96.432.828 82.054.589DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21 145.281.301 63.226.712DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21 48.848.473 145.281.301Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri21 48.848.473 145.281.301Diğer Alacaklar5 20.008.280 150.214.269Finansal Varlıklar19 452.599.747 1.980.685.084TOPLAM VARLIKLAR521.456.500 2.276.180.654YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar4-5 745.188 3.137.685TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)745.188 3.137.685TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)520.711.312 2.273.042.969Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)2.273.042.969 440.682.554Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)90.889.510 228.247.452Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 8.131.240.340 12.393.492.437Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -9.974.461.507 -10.789.379.474TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)520.711.312 2.273.042.969Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 246.278.704 377.731.630Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 -105.073.213 -154.819.182Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 -29.466.174 28.349.868ESAS FAALİYET GELİRLERİ111.739.317 251.262.316Yönetim Ücretleri8 -18.377.770 -20.723.386Saklama Ücretleri8 -1.784.169 -1.568.273MKK Ücretleri8 -321 -1.784Denetim Ücretleri8 -18.585 -16.520Danışmanlık Ücretleri8 -3.465 -3.186Kurul Ücretleri8 -181.153 -316.329Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -482.994 -384.332Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -1.350 -1.054ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-20.849.807 -23.014.864ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)90.889.510 228.247.452NET DÖNEM KARI (ZARARI)90.889.510 228.247.452DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)90.889.510 228.247.452http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932311BIST