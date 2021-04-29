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***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

29.04.2021 15:30



***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.746.788.339 -1.522.058.374
Net Dönem Karı (Zararı)
90.889.510 228.247.452
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-216.812.530 -406.081.498
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -246.278.704 -377.731.630
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
205.988 -150.214.270
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-2.392.496 2.586.203
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.498.619.163 -1.574.327.891
FAALİYETLERDEININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-96.432.828 82.054.589
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-96.432.828 82.054.589
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 145.281.301 63.226.712
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 48.848.473 145.281.301


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
21 48.848.473 145.281.301
Diğer Alacaklar
5 20.008.280 150.214.269
Finansal Varlıklar
19 452.599.747 1.980.685.084
TOPLAM VARLIKLAR
521.456.500 2.276.180.654
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
4-5 745.188 3.137.685
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
745.188 3.137.685
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
520.711.312 2.273.042.969


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
2.273.042.969 440.682.554
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
90.889.510 228.247.452
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 8.131.240.340 12.393.492.437
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -9.974.461.507 -10.789.379.474
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
520.711.312 2.273.042.969


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 246.278.704 377.731.630
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -105.073.213 -154.819.182
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -29.466.174 28.349.868
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
111.739.317 251.262.316
Yönetim Ücretleri
8 -18.377.770 -20.723.386
Saklama Ücretleri
8 -1.784.169 -1.568.273
MKK Ücretleri
8 -321 -1.784
Denetim Ücretleri
8 -18.585 -16.520
Danışmanlık Ücretleri
8 -3.465 -3.186
Kurul Ücretleri
8 -181.153 -316.329
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -482.994 -384.332
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -1.350 -1.054
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-20.849.807 -23.014.864
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
90.889.510 228.247.452
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
90.889.510 228.247.452
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
90.889.510 228.247.452



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932311


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Yarım 1.492 1.531 17,34  
Çeyrek 748 766 8,67  
Gümüş.Ons 26,39 26,42 0,20  
Gümüş Gr. 6,95 6,96 0,06  
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