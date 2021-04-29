***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2021 15:30
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-53.958.254 0
Net Dönem Karı (Zararı)
3.971.762
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-8.438.417 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -7.708.610
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -729.807
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-57.200.209 0
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-5.552.298
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
77.117
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-51.725.028
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-61.666.864 0
Alınan Faiz
12 7.708.610
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
53.979.326 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 275.931.389
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -221.952.063
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
21.072 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
21.072 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 21.072
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
21 21.072
Diğer Alacaklar
5 5.552.298
Finansal Varlıklar
19 52.454.835
TOPLAM VARLIKLAR
58.028.205 0
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
4-5 77.116
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
77.116 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
57.951.089 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
3.971.762
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 275.931.389
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -221.952.062
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
57.951.089 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği 12 -3.940.872
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 729.807
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
4.497.545 0
Yönetim Ücretleri
8 -429.768
Saklama Ücretleri