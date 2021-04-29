***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-53.958.254 0Net Dönem Karı (Zararı)3.971.762NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-8.438.417 0Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -7.708.610Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -729.807İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-57.200.209 0Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-5.552.298Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler77.117İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-51.725.028FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-61.666.864 0Alınan Faiz12 7.708.610FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI53.979.326 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 275.931.389Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -221.952.063YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)21.072 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)21.072 0DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21 21.072Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri21 21.072Diğer Alacaklar5 5.552.298Finansal Varlıklar19 52.454.835TOPLAM VARLIKLAR58.028.205 0YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar4-5 77.116TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)77.116 0TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)57.951.089 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)3.971.762Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 275.931.389Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -221.952.062TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)57.951.089 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği 12 -3.940.872Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 729.807ESAS FAALİYET GELİRLERİ4.497.545 0Yönetim Ücretleri8 -429.768Saklama Ücretleri