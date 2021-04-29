***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI14.583 1.013Net Dönem Karı (Zararı)5.255.173 1.703.423NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-6.392.324 -514.057Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -1.661.662 -321.646Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -4.730.662 -192.411İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-509.928 -1.509.999Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-10.070 -9.375Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-1.104 13.179İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-498.754 -1.513.803FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-1.647.079 -320.633Alınan Faiz12 1.661.662 321.646FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI7.872 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 7.872YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)22.455 1.013NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)22.455 1.013DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21 1.333 320DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21 23.788 1.333Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri21 23.788 1.333Diğer Alacaklar5 19.444 9.374Finansal Varlıklar19 17.054.554 11.825.138TOPLAM VARLIKLAR17.097.786 11.835.845YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar4-5 21.258 22.362TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)21.258 22.362TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)17.076.528 11.813.483Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)11.813.483 10.110.060Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)5.255.173 1.703.423Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 7.872TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)17.076.528 11.813.483Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri