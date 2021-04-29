***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2021 15:38
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
14.583 1.013
Net Dönem Karı (Zararı)
5.255.173 1.703.423
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-6.392.324 -514.057
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -1.661.662 -321.646
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -4.730.662 -192.411
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-509.928 -1.509.999
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-10.070 -9.375
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.104 13.179
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-498.754 -1.513.803
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-1.647.079 -320.633
Alınan Faiz
12 1.661.662 321.646
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.872 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 7.872
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
22.455 1.013
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
22.455 1.013
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 1.333 320
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 23.788 1.333
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
21 23.788 1.333
Diğer Alacaklar
5 19.444 9.374
Finansal Varlıklar
19 17.054.554 11.825.138
TOPLAM VARLIKLAR
17.097.786 11.835.845
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
4-5 21.258 22.362
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
21.258 22.362
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
17.076.528 11.813.483
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11.813.483 10.110.060
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
5.255.173 1.703.423
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 7.872
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
17.076.528 11.813.483
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri