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***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

29.04.2021 16:46



***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
977.391 25.201.685
Net Dönem Karı (Zararı)
2.063.877 5.010.052
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-939.495 -8.234.824
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -1.010.254 -7.974.696
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 70.759 -260.128
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-1.157.245 20.451.761
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
53.690 47.546
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.210.935 20.404.215
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-32.863 17.226.989
Alınan Faiz
12 1.010.254 7.974.696
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-45.647.982 19.455.300
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 996.709 25.858.591
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -46.644.691 -6.403.291
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-44.670.591 44.656.985
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-44.670.591 44.656.985
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 44.672.830 15.845
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 2.239 44.672.830


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
21 2.239 44.672.830
Finansal Varlıklar
19 1.150.265 10.089
TOPLAM VARLIKLAR
1.152.504 44.682.919
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
138.378
Diğer Borçlar
4-5 6.269 90.957
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
144.647 90.957
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
1.007.857 44.591.962


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
44.591.962 20.126.610
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
2.063.877 5.010.052
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 996.709 25.858.591
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -46.644.691 -6.403.291
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
1.007.857 44.591.962


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 1.010.254 7.974.696
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 1.537.997 -2.477.808
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -70.759 260.128
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
2.477.492 5.757.016
Yönetim Ücretleri
8 -359.872 -674.047
Saklama Ücretleri
8 -26.969 -38.462
MKK Ücretleri
8 -644 -3.823
Denetim Ücretleri
8 -9.440 -8.850
Danışmanlık Ücretleri
8 -3.387 -3.059
Kurul Ücretleri
8 -2.467 -7.183
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -9.467 -10.532
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -1.369 -1.008
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-413.615 -746.964
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.063.877 5.010.052
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
2.063.877 5.010.052
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
2.063.877 5.010.052



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932399


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