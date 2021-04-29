***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI977.391 25.201.685Net Dönem Karı (Zararı)2.063.877 5.010.052NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-939.495 -8.234.824Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -1.010.254 -7.974.696Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 70.759 -260.128İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-1.157.245 20.451.761Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler53.690 47.546İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-1.210.935 20.404.215FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-32.863 17.226.989Alınan Faiz12 1.010.254 7.974.696FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-45.647.982 19.455.300Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 996.709 25.858.591Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -46.644.691 -6.403.291YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-44.670.591 44.656.985NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-44.670.591 44.656.985DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21 44.672.830 15.845DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21 2.239 44.672.830Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri21 2.239 44.672.830Finansal Varlıklar19 1.150.265 10.089TOPLAM VARLIKLAR1.152.504 44.682.919YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları138.378Diğer Borçlar4-5 6.269 90.957TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)144.647 90.957TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)1.007.857 44.591.962Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)44.591.962 20.126.610Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)2.063.877 5.010.052Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 996.709 25.858.591Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -46.644.691 -6.403.291TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)1.007.857 44.591.962Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 1.010.254 7.974.696Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 1.537.997 -2.477.808Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 -70.759 260.128ESAS FAALİYET GELİRLERİ2.477.492 5.757.016Yönetim Ücretleri8 -359.872 -674.047Saklama Ücretleri8 -26.969 -38.462MKK Ücretleri8 -644 -3.823Denetim Ücretleri8 -9.440 -8.850Danışmanlık Ücretleri8 -3.387 -3.059Kurul Ücretleri8 -2.467 -7.183Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -9.467 -10.532Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -1.369 -1.008ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-413.615 -746.964ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.063.877 5.010.052NET DÖNEM KARI (ZARARI)2.063.877 5.010.052DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)2.063.877 5.010.052http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932399BIST