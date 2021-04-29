***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2021 16:46
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
395.244 -55.534.548
Net Dönem Karı (Zararı)
20.809.934 3.424.574
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-12.181.980 -3.858.111
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -10.273.509 -2.480.148
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -1.908.471 -1.377.963
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-18.803.447 -57.650.780
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
770.501 1.276.792
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-19.573.948 -58.927.572
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-10.175.493 -58.084.317
Alınan Temettü
12 297.228 69.621
Alınan Faiz
12 10.273.509 2.480.148
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.195.472 55.173.457
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 554.409.728 109.645.417
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -552.214.256 -54.471.960
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.590.716 -361.091
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.590.716 -361.091
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 18.971 380.062
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 2.609.687 18.971
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
21 2.609.687 18.971
Finansal Varlıklar
19 85.407.170 64.221.979
TOPLAM VARLIKLAR
88.016.857 64.240.950
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
5 561.574 1.208.956
Finansal Yükümlülükler
0 0
Diğer Borçlar
4-5 1.509.218 91.335
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
2.070.792 1.300.291
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
85.946.065 62.940.659
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
62.940.659 4.342.628
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 20.809.934 3.424.574
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 554.409.728 109.645.417
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -552.214.256 -54.471.960
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
85.946.065 62.940.659
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 10.273.509 2.480.148
Temettü Gelirleri
12 297.228 69.621
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 10.861.727 -198.241
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 1.908.471 1.377.963
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
23.340.935 3.729.491
Yönetim Ücretleri
8 -2.281.419 -263.283
Saklama Ücretleri
8 -158.877 -13.771
MKK Ücretleri
8 -321 -1.633
Denetim Ücretleri
8 -5.900 -5.310
Danışmanlık Ücretleri
8 -3.465 -3.186
Kurul Ücretleri
8 -20.458 -4.342
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -54.085 -12.337
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -6.476 -1.055
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.531.001 -304.917
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
20.809.934 3.424.574
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
20.809.934 3.424.574
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
20.809.934 3.424.574
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932402
BIST