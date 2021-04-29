***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI395.244 -55.534.548Net Dönem Karı (Zararı)20.809.934 3.424.574NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-12.181.980 -3.858.111Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -10.273.509 -2.480.148Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -1.908.471 -1.377.963İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-18.803.447 -57.650.780Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler770.501 1.276.792İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-19.573.948 -58.927.572FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-10.175.493 -58.084.317Alınan Temettü12 297.228 69.621Alınan Faiz12 10.273.509 2.480.148FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.195.472 55.173.457Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 554.409.728 109.645.417Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -552.214.256 -54.471.960YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.590.716 -361.091NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.590.716 -361.091DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21 18.971 380.062DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21 2.609.687 18.971Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri21 2.609.687 18.971Finansal Varlıklar19 85.407.170 64.221.979TOPLAM VARLIKLAR88.016.857 64.240.950YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları5 561.574 1.208.956Finansal Yükümlülükler0 0Diğer Borçlar4-5 1.509.218 91.335TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)2.070.792 1.300.291TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)85.946.065 62.940.659Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)62.940.659 4.342.628Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 20.809.934 3.424.574Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 554.409.728 109.645.417Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -552.214.256 -54.471.960TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)85.946.065 62.940.659Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 10.273.509 2.480.148Temettü Gelirleri12 297.228 69.621Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 10.861.727 -198.241Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 1.908.471 1.377.963ESAS FAALİYET GELİRLERİ23.340.935 3.729.491Yönetim Ücretleri8 -2.281.419 -263.283Saklama Ücretleri8 -158.877 -13.771MKK Ücretleri8 -321 -1.633Denetim Ücretleri8 -5.900 -5.310Danışmanlık Ücretleri8 -3.465 -3.186Kurul Ücretleri8 -20.458 -4.342Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -54.085 -12.337Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -6.476 -1.055ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-2.531.001 -304.917ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)20.809.934 3.424.574NET DÖNEM KARI (ZARARI)20.809.934 3.424.574DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)20.809.934 3.424.574http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932402BIST