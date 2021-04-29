***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI57.579.713 -25.971.308Net Dönem Karı (Zararı)18.022.077 10.328.178NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-7.850.543 -10.852.428Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -2.948.571 -2.189.147Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -4.901.972 -8.663.281İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER44.459.608 -27.636.205Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-11.496.394 12.493.779İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler55.956.002 -40.129.984FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR54.631.142 -28.160.455Alınan Faiz12 2.948.571 2.189.147FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-62.566.868 21.759.839Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 96.896.198 142.976.647Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -159.463.066 -121.216.808YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-4.987.155 -4.211.469NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-4.987.155 -4.211.469DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21 5.166.600 9.380.626DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21 179.445 5.169.157Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri21 179.445 5.169.157Finansal Varlıklar19 43.090.733 94.144.763TOPLAM VARLIKLAR43.270.178 99.313.920YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları0 12.472.593Diğer Borçlar4-5 1.049.378 75.736TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)1.049.378 12.548.329TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)42.220.800 86.765.591Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)86.765.591 54.677.574Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)18.022.077 10.328.178Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 96.896.198 142.976.647Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -159.463.066 -121.216.808TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)42.220.800 86.765.591Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 2.948.571 2.189.147Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar22.065.686 17.388.492Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 -4.901.972 -8.663.281ESAS FAALİYET GELİRLERİ20.112.285 10.914.358Yönetim Ücretleri8 -788.963 -453.706Saklama Ücretleri8 -163.279 -105.175MKK Ücretleri8 -995 -3.458Denetim Ücretleri8 -9.440 -8.850Danışmanlık Ücretleri8 -3.387 -3.059Kurul Ücretleri8 -13.319 -9.859Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -2.616 -1.065Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -1.108.209 -1.008ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-2.090.208 -586.180ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)18.022.077 10.328.178NET DÖNEM KARI (ZARARI)18.022.077 10.328.178DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)18.022.077 10.328.178http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932403BIST