***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2021 16:47
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
57.579.713 -25.971.308
Net Dönem Karı (Zararı)
18.022.077 10.328.178
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-7.850.543 -10.852.428
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -2.948.571 -2.189.147
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -4.901.972 -8.663.281
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
44.459.608 -27.636.205
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-11.496.394 12.493.779
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
55.956.002 -40.129.984
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
54.631.142 -28.160.455
Alınan Faiz
12 2.948.571 2.189.147
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-62.566.868 21.759.839
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 96.896.198 142.976.647
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -159.463.066 -121.216.808
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.987.155 -4.211.469
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.987.155 -4.211.469
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 5.166.600 9.380.626
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 179.445 5.169.157
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
21 179.445 5.169.157
Finansal Varlıklar
19 43.090.733 94.144.763
TOPLAM VARLIKLAR
43.270.178 99.313.920
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
0 12.472.593
Diğer Borçlar
4-5 1.049.378 75.736
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.049.378 12.548.329
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
42.220.800 86.765.591
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
86.765.591 54.677.574
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
18.022.077 10.328.178
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 96.896.198 142.976.647
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -159.463.066 -121.216.808
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
42.220.800 86.765.591
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 2.948.571 2.189.147
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
22.065.686 17.388.492
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -4.901.972 -8.663.281
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
20.112.285 10.914.358
Yönetim Ücretleri
8 -788.963 -453.706
Saklama Ücretleri
8 -163.279 -105.175
MKK Ücretleri
8 -995 -3.458
Denetim Ücretleri
8 -9.440 -8.850
Danışmanlık Ücretleri
8 -3.387 -3.059
Kurul Ücretleri
8 -13.319 -9.859
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -2.616 -1.065
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -1.108.209 -1.008
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.090.208 -586.180
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
18.022.077 10.328.178
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
18.022.077 10.328.178
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
18.022.077 10.328.178
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932403
BIST