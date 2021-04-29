Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

29.04.2021 16:47



***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
57.579.713 -25.971.308
Net Dönem Karı (Zararı)
18.022.077 10.328.178
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-7.850.543 -10.852.428
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -2.948.571 -2.189.147
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -4.901.972 -8.663.281
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
44.459.608 -27.636.205
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-11.496.394 12.493.779
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
55.956.002 -40.129.984
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
54.631.142 -28.160.455
Alınan Faiz
12 2.948.571 2.189.147
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-62.566.868 21.759.839
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 96.896.198 142.976.647
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -159.463.066 -121.216.808
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.987.155 -4.211.469
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.987.155 -4.211.469
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 5.166.600 9.380.626
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 179.445 5.169.157


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
21 179.445 5.169.157
Finansal Varlıklar
19 43.090.733 94.144.763
TOPLAM VARLIKLAR
43.270.178 99.313.920
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
0 12.472.593
Diğer Borçlar
4-5 1.049.378 75.736
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.049.378 12.548.329
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
42.220.800 86.765.591


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
86.765.591 54.677.574
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
18.022.077 10.328.178
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 96.896.198 142.976.647
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -159.463.066 -121.216.808
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
42.220.800 86.765.591


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 2.948.571 2.189.147
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
22.065.686 17.388.492
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -4.901.972 -8.663.281
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
20.112.285 10.914.358
Yönetim Ücretleri
8 -788.963 -453.706
Saklama Ücretleri
8 -163.279 -105.175
MKK Ücretleri
8 -995 -3.458
Denetim Ücretleri
8 -9.440 -8.850
Danışmanlık Ücretleri
8 -3.387 -3.059
Kurul Ücretleri
8 -13.319 -9.859
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -2.616 -1.065
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -1.108.209 -1.008
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.090.208 -586.180
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
18.022.077 10.328.178
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
18.022.077 10.328.178
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
18.022.077 10.328.178



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932403


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:371.399
Değişim :  0,95% |  13,19
Açılış :  1.391  
Önceki Kapanış :  1.386  
En Yüksek
1.407 En Düşük
1.391
BIST En Aktif Hisseler16:35
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KONYA 956,00 31.520.346 % 10,00  
AYES 19,28 978.388 % 9,98  
UZERB 50,15 1.028.796 % 9,88  
SAMAT 4,35 23.077.821 % 9,85  
RYSAS 4,27 15.465.256 % 9,77  
daha fazla
16:35 Alış Satış %  
Dolar 8,2416 8,2484 % 0,73  
Euro 9,9959 10,0037 % 0,55  
Sterlin 11,4613 11,5188 % 0,67  
Frank 9,0261 9,0805 % 0,62  
Riyal 2,1912 2,2022 % 0,64  
daha fazla
16:35 Alış Satış %  
Altın Ons 1.767 1.768 -14,17  
Altın Gr. 469 469 -0,52  
Cumhuriyet 3.112 3.159 45,00  
Tam 3.100 3.178 48,34  
Yarım 1.498 1.538 23,38  
Çeyrek 752 769 11,69  
Gümüş.Ons 26,08 26,11 -0,11  
Gümüş Gr. 6,92 6,93 0,03  
B. Petrol 68,25 68,25 1,47  
Seans Raporu 16:35
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru