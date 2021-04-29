***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2021 16:47
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-42.394.206 0
Net Dönem Karı (Zararı)
9.080.307
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-4.093.899 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -275.452
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -3.818.447
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-47.656.066 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
3.035.373
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-50.691.439
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-42.669.658 0
Alınan Faiz
12 275.452
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
43.807.044 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 118.252.685
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -74.445.641
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.412.838 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.412.838 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 1.412.838
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
21 1.412.838
Finansal Varlıklar
5 54.509.886
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
1
TOPLAM VARLIKLAR
55.922.725 0
YÜKÜMLÜLÜKLER
Repo Borçları
1
Takas Borçları
5 2.940.477
Diğer Borçlar
4-5 94.895
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
3.035.373 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
52.887.352 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
9.080.307
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 118.252.686
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -74.445.641
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
52.887.352 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 275.452
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 2.307.964
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 6.758.924
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
12 1
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
9.342.341 0
Yönetim Ücretleri
8 -229.470
Saklama Ücretleri
8 -8.342
Denetim Ücretleri
8 -7.080
Danışmanlık Ücretleri
8 -1.732
Kurul Ücretleri
8 -3.079
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -11.883
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -448
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-262.034 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
9.080.307 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
9.080.307 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
9.080.307 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932404
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