***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-42.394.206 0Net Dönem Karı (Zararı)9.080.307NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-4.093.899 0Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -275.452Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -3.818.447İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-47.656.066 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler3.035.373İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-50.691.439FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-42.669.658 0Alınan Faiz12 275.452FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI43.807.044 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 118.252.685Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -74.445.641YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.412.838 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.412.838 0DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21 1.412.838Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri21 1.412.838Finansal Varlıklar5 54.509.886Teminata Verilen Finansal VarlıklarTOPLAM VARLIKLAR55.922.725 0YÜKÜMLÜLÜKLERRepo BorçlarıTakas Borçları5 2.940.477Diğer Borçlar4-5 94.895TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)3.035.373 0TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)52.887.352 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)9.080.307Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 118.252.686Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -74.445.641TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)52.887.352 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 275.452Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 2.307.964Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 6.758.924Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri12 1ESAS FAALİYET GELİRLERİ9.342.341 0Yönetim Ücretleri8 -229.470Saklama Ücretleri8 -8.342Denetim Ücretleri8 -7.080Danışmanlık Ücretleri8 -1.732Kurul Ücretleri8 -3.079Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -11.883Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -448ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-262.034 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)9.080.307 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)9.080.307 0DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)9.080.307 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932404BIST