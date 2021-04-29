***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-33.382.555 -8.692.464Net Dönem Karı (Zararı)25.754.136 1.253.724NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-8.671.101 -577.605Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -2.987.979 -196.739Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -5.683.122 -380.866İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-53.453.569 -9.565.322Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler112.681 24.422İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-53.566.250 -9.589.744FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-36.370.534 -8.889.203Alınan Faiz12 2.987.979 196.739FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI33.378.829 8.716.340Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 467.463.311 53.199.253Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -434.084.482 -44.482.913YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.726 23.876NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.726 23.876DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21 23.876DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21 20.150 23.876Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri21 20.150 23.876Takas Alacakları5 24.717 3.525Finansal Varlıklar19 69.195.264 9.967.085TOPLAM VARLIKLAR69.240.131 9.994.486YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar4,5 137.102 24.422TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)137.102 24.422TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)69.103.029 9.970.064Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)9.970.064 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)25.754.136 1.253.724Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 467.463.311 53.199.253Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -434.084.482 -44.482.913TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)69.103.029 9.970.064Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 2.987.979 196.738Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 18.806.309 846.650Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 5.683.122 380.866Net Yabancı Para Çevrim Farkı GelirleriESAS FAALİYET GELİRLERİ27.477.410 1.424.255Yönetim Ücretleri8 -1.528.189 -136.369Saklama Ücretleri8 -144.955 -13.833MKK Ücretleri8 -5.900 -3.187Denetim Ücretleri8 -326 -5.310Danışmanlık Ücretleri8 -3.465 -3.186Kurul Ücretleri8 -14.559 -1.414Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -24.540 -6.176Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -1.340 -1.056ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.723.274 -170.531ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)25.754.136 1.253.724NET DÖNEM KARI (ZARARI)25.754.136 1.253.724DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)25.754.136 1.253.724http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932405BIST