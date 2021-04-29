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***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

29.04.2021 16:47



***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-33.382.555 -8.692.464
Net Dönem Karı (Zararı)
25.754.136 1.253.724
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-8.671.101 -577.605
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -2.987.979 -196.739
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -5.683.122 -380.866
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-53.453.569 -9.565.322
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
112.681 24.422
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-53.566.250 -9.589.744
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-36.370.534 -8.889.203
Alınan Faiz
12 2.987.979 196.739
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
33.378.829 8.716.340
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 467.463.311 53.199.253
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -434.084.482 -44.482.913
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.726 23.876
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.726 23.876
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 23.876
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 20.150 23.876


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
21 20.150 23.876
Takas Alacakları
5 24.717 3.525
Finansal Varlıklar
19 69.195.264 9.967.085
TOPLAM VARLIKLAR
69.240.131 9.994.486
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
4,5 137.102 24.422
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
137.102 24.422
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
69.103.029 9.970.064


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9.970.064 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
25.754.136 1.253.724
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 467.463.311 53.199.253
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -434.084.482 -44.482.913
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
69.103.029 9.970.064


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 2.987.979 196.738
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 18.806.309 846.650
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 5.683.122 380.866
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
1
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
27.477.410 1.424.255
Yönetim Ücretleri
8 -1.528.189 -136.369
Saklama Ücretleri
8 -144.955 -13.833
MKK Ücretleri
8 -5.900 -3.187
Denetim Ücretleri
8 -326 -5.310
Danışmanlık Ücretleri
8 -3.465 -3.186
Kurul Ücretleri
8 -14.559 -1.414
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -24.540 -6.176
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -1.340 -1.056
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.723.274 -170.531
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
25.754.136 1.253.724
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
25.754.136 1.253.724
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
25.754.136 1.253.724



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932405


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Yarım 1.498 1.538 23,38  
Çeyrek 752 769 11,69  
Gümüş.Ons 26,02 26,05 -0,17  
Gümüş Gr. 6,90 6,91 0,01  
B. Petrol 68,27 68,27 1,49  
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