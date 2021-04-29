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***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

29.04.2021 17:23



***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-328.636.975 0
Net Dönem Karı (Zararı)
43.207.105
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-69.987.674 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -65.616.242
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -4.371.432
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-367.472.648 0
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-10.004.140
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
509.856
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-357.978.364
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-394.253.217 0
Alınan Faiz
12 65.616.242
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
348.803.371 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 4.956.989.738
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -4.608.186.367
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
20.166.396 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
20.166.396 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 20.166.396


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
21 20.166.396
Takas Alacakları
5 10.004.140
Finansal Varlıklar
19 362.349.795
TOPLAM VARLIKLAR
392.520.331 0
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
4-5 509.855
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
509.855 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
392.010.476 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
43.207.105
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 4.956.989.738
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -4.608.186.367
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
392.010.476 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 65.616.242
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -20.111.422
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 4.371.432
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
2
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
49.876.254 0
Yönetim Ücretleri
8 -5.409.590
Saklama Ücretleri
8 -845.743
MKK Ücretleri
8 -1.920
Denetim Ücretleri
8 -10.886
Danışmanlık Ücretleri
8 -3.388
Kurul Ücretleri
8 -117.926
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -278.316
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -1.380
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-6.669.149 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
43.207.105 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
43.207.105 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
43.207.105 0



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932433


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