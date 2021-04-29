***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-328.636.975 0Net Dönem Karı (Zararı)43.207.105NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-69.987.674 0Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -65.616.242Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -4.371.432İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-367.472.648 0Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-10.004.140Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler509.856İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-357.978.364FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-394.253.217 0Alınan Faiz12 65.616.242FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI348.803.371 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 4.956.989.738Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -4.608.186.367YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)20.166.396 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)20.166.396 0DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21 20.166.396Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri21 20.166.396Takas Alacakları5 10.004.140Finansal Varlıklar19 362.349.795TOPLAM VARLIKLAR392.520.331 0YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar4-5 509.855TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)509.855 0TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)392.010.476 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)43.207.105Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 4.956.989.738Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -4.608.186.367TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)392.010.476 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 65.616.242Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 -20.111.422Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 4.371.432Net Yabancı Para Çevrim Farkı GelirleriESAS FAALİYET GELİRLERİ49.876.254 0Yönetim Ücretleri8 -5.409.590Saklama Ücretleri8 -845.743MKK Ücretleri8 -1.920Denetim Ücretleri8 -10.886Danışmanlık Ücretleri8 -3.388Kurul Ücretleri8 -117.926Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -278.316Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -1.380ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-6.669.149 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)43.207.105 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)43.207.105 0DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)43.207.105 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932433BIST