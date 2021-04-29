***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI123.601.124 -45.408.150Net Dönem Karı (Zararı)20.372.585 28.811.624NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-35.933.770 -51.720.936Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -37.663.059 -50.491.701Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 1.729.289 -1.229.235İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER101.499.250 -72.990.539Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-40.540 38.047İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler101.539.790 -73.028.586FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR85.938.065 -95.899.851Alınan Faiz12 37.663.059 50.491.701FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-154.601.597 98.999.994Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 -154.601.597 98.999.994Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-31.000.473 53.591.844NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-31.000.473 53.591.844DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21 56.057.792 2.465.948DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21 25.057.319 56.057.792Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri21 25.057.319 56.057.792Finansal Varlıklar19 76.955.752 180.224.831TOPLAM VARLIKLAR102.013.071 236.282.623YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar4-5 35.244 75.784TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)35.244 75.784TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)101.977.827 236.206.839Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)236.206.839 108.395.221Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)20.372.585 28.811.624Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 30.000.000 98.999.994Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -184.601.597 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)101.977.827 236.206.839Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 37.663.059 50.491.701Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 -14.407.095 -22.202.503Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 -1.729.289 1.229.235ESAS FAALİYET GELİRLERİ21.526.675 29.518.433Yönetim Ücretleri8 -729.027 -450.285Saklama Ücretleri8 -344.754 -196.091MKK Ücretleri8 -321 -1.810Denetim Ücretleri8 -8.614 -5.310Danışmanlık Ücretleri8 -3.387 -3.059Kurul Ücretleri8 -45.242 -33.466Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -21.383 -15.771Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -1.362 -1.017ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.154.090 -706.809ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)20.372.585 28.811.624NET DÖNEM KARI (ZARARI)20.372.585 28.811.624DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)20.372.585 28.811.624http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932465BIST