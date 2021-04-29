***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2021 18:01
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
123.601.124 -45.408.150
Net Dönem Karı (Zararı)
20.372.585 28.811.624
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-35.933.770 -51.720.936
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -37.663.059 -50.491.701
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 1.729.289 -1.229.235
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
101.499.250 -72.990.539
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-40.540 38.047
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
101.539.790 -73.028.586
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
85.938.065 -95.899.851
Alınan Faiz
12 37.663.059 50.491.701
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-154.601.597 98.999.994
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 -154.601.597 98.999.994
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-31.000.473 53.591.844
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-31.000.473 53.591.844
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 56.057.792 2.465.948
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 25.057.319 56.057.792
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
21 25.057.319 56.057.792
Finansal Varlıklar
19 76.955.752 180.224.831
TOPLAM VARLIKLAR
102.013.071 236.282.623
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
4-5 35.244 75.784
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
35.244 75.784
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
101.977.827 236.206.839
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
236.206.839 108.395.221
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
20.372.585 28.811.624
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 30.000.000 98.999.994
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -184.601.597 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
101.977.827 236.206.839
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 37.663.059 50.491.701
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -14.407.095 -22.202.503
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -1.729.289 1.229.235
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
21.526.675 29.518.433
Yönetim Ücretleri
8 -729.027 -450.285
Saklama Ücretleri
8 -344.754 -196.091
MKK Ücretleri
8 -321 -1.810
Denetim Ücretleri
8 -8.614 -5.310
Danışmanlık Ücretleri
8 -3.387 -3.059
Kurul Ücretleri
8 -45.242 -33.466
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -21.383 -15.771
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -1.362 -1.017
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.154.090 -706.809
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
20.372.585 28.811.624
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
20.372.585 28.811.624
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
20.372.585 28.811.624
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932465
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