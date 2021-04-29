***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2021 17:59
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
17.142.065 980.922
Net Dönem Karı (Zararı)
1.951.557 3.227.778
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
3.620.101 -3.200.465
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -572.128 -1.023.831
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 4.192.229 -2.176.634
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
10.998.279 -70.222
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
13.713 3.699
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
10.984.566 -73.921
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
16.569.937 -42.909
Alınan Faiz
12 572.128 1.023.831
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-17.118.566 -969.001
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 6.328
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -17.118.566 -975.329
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
23.499 11.921
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
23.499 11.921
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 19.608 7.687
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 43.107 19.608
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
21 43.107 19.608
Finansal Varlıklar
19 15.176.795
TOPLAM VARLIKLAR
43.107 15.196.403
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
4-5 25.432 11.719
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
25.432 11.719
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
17.675 15.184.684
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
15.184.684 12.925.907
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
1.951.557 3.227.778
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 6.328
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -17.118.566 -975.329
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
17.675 15.184.684
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 572.128 1.023.831
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 5.656.261 98.712
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -4.192.229 2.176.634
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
2.036.160 3.299.177
Yönetim Ücretleri
4,8 -15.924 -28.104
Saklama Ücretleri
8 -33.974 -24.548
MKK Ücretleri
8 -644 -6.383
Denetim Ücretleri
8 -5.900 -5.310
Danışmanlık Ücretleri
8 -3.387 -3.059
Kurul Ücretleri
8 -836 -2.853
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -119 -87
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -23.819 -1.055
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-84.603 -71.399
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.951.557 3.227.778
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
1.951.557 3.227.778
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
1.951.557 3.227.778
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932464
BIST