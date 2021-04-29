***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI17.142.065 980.922Net Dönem Karı (Zararı)1.951.557 3.227.778NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER3.620.101 -3.200.465Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -572.128 -1.023.831Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 4.192.229 -2.176.634İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER10.998.279 -70.222Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler13.713 3.699İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler10.984.566 -73.921FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR16.569.937 -42.909Alınan Faiz12 572.128 1.023.831FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-17.118.566 -969.001Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 6.328Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -17.118.566 -975.329YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)23.499 11.921NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)23.499 11.921DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21 19.608 7.687DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21 43.107 19.608Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri21 43.107 19.608Finansal Varlıklar19 15.176.795TOPLAM VARLIKLAR43.107 15.196.403YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar4-5 25.432 11.719TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)25.432 11.719TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)17.675 15.184.684Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)15.184.684 12.925.907Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)1.951.557 3.227.778Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 6.328Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -17.118.566 -975.329TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)17.675 15.184.684Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 572.128 1.023.831Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 5.656.261 98.712Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 -4.192.229 2.176.634ESAS FAALİYET GELİRLERİ2.036.160 3.299.177Yönetim Ücretleri4,8 -15.924 -28.104Saklama Ücretleri8 -33.974 -24.548MKK Ücretleri8 -644 -6.383Denetim Ücretleri8 -5.900 -5.310Danışmanlık Ücretleri8 -3.387 -3.059Kurul Ücretleri8 -836 -2.853Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -119 -87Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -23.819 -1.055ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-84.603 -71.399ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.951.557 3.227.778NET DÖNEM KARI (ZARARI)1.951.557 3.227.778DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)1.951.557 3.227.778http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932464BIST