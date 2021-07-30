***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-5.005 4.985Net Dönem Karı (Zararı)-45.992 630.217NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-256.862 -1.638.095Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 -231.487 -1.267.638Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler10 -25.375 -370.457İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER40.987 -625.232Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler7 -14.826 -2.565Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler8 8.875 -3.314İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler6 46.938 -619.353FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-261.867 -1.633.110Alınan Faiz10 231.487 1.267.638Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)10 25.375 370.457FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-5.005 4.985NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-5.005 4.985DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 23.788 1.333DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 18.783 6.318Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4,23,25 18.783 23.788Diğer Alacaklar7,23 34.270 19.444Finansal Varlıklar5,6,14,23 17.007.616 17.054.554TOPLAM VARLIKLAR17.060.669 17.097.786YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar8 30.133 21.258TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)23 30.133 21.258TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)17.030.536 17.076.528Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)17.076.528 11.813.483Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)-45.992 630.215TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)17.030.536 12.443.698Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 231.487 1.267.638Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 -36.124 -863.591Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar10 25.375 370.456ESAS FAALİYET GELİRLERİ220.738 774.503Yönetim Ücretleri11 -168.955 -89.843Saklama Ücretleri11 -8.892 -7.801MKK Ücretleri11 -368Denetim Ücretleri11 -3.650Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri11 -300Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler11,12 -84.865 -46.342ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-266.730 -144.286ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-45.992 630.217NET DÖNEM KARI (ZARARI)-45.992 630.217DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)-45.992 630.217http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953866BIST