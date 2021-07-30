***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
30.07.2021 22:56
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.005 4.985
Net Dönem Karı (Zararı)
-45.992 630.217
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-256.862 -1.638.095
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -231.487 -1.267.638
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
10 -25.375 -370.457
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
40.987 -625.232
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
7 -14.826 -2.565
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
8 8.875 -3.314
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6 46.938 -619.353
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-261.867 -1.633.110
Alınan Faiz
10 231.487 1.267.638
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
10 25.375 370.457
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.005 4.985
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.005 4.985
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 23.788 1.333
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 18.783 6.318
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4,23,25 18.783 23.788
Diğer Alacaklar
7,23 34.270 19.444
Finansal Varlıklar
5,6,14,23 17.007.616 17.054.554
TOPLAM VARLIKLAR
17.060.669 17.097.786
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
8 30.133 21.258
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
23 30.133 21.258
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
17.030.536 17.076.528
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
17.076.528 11.813.483
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
-45.992 630.215
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
17.030.536 12.443.698
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
10 231.487 1.267.638
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 -36.124 -863.591
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
10 25.375 370.456
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
220.738 774.503
Yönetim Ücretleri
11 -168.955 -89.843
Saklama Ücretleri
11 -8.892 -7.801
MKK Ücretleri
11 -368
Denetim Ücretleri
11 -3.650
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
11 -300
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
11,12 -84.865 -46.342
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-266.730 -144.286
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-45.992 630.217
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-45.992 630.217
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-45.992 630.217
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953866
BIST