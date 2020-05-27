***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
27.05.2020 14:16
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
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Açıklamalar
2020/1. Çeyrek Faaliyet Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846887
BIST
15:29105.365
En Yüksek
|Değişim
|: 2,27%
|| 2.340,79
|Açılış
|: 103.798
|
|Önceki Kapanış
|: 103.024
|
105.401
En Düşük
103.798
15:296,7783
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0530
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7837
En Düşük
6,6969
15:297,4690
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 0,0782
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4753
En Düşük
7,3528
15:29370,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 1,66
|Açılış
|: 370,28
|
|Önceki Kapanış
|: 368,62
|
372,75
En Düşük
368,43
BIST En Aktif Hisseler
|IHGZT
|3,85
|15.459.670
|% 10,00
|
|DOCO
|378,80
|218.095.343
|% 9,99
|
|KENT
|473,60
|12.439.669
|% 9,99
|
|ALCTL
|21,30
|12.476.880
|% 9,96
|
|YAPRK
|12,26
|8.636.188
|% 9,96
|
|AYCES
|29,34
|1.816.270
|% -10,00
|
|EKIZ
|9,99
|635.474
|% -10,00
|
|CMENT
|35,20
|6.303.488
|% -9,97
|
|RTALB
|28,02
|25.229.834
|% -9,96
|
|TKURU
|16,91
|208.551
|% -9,96
|
|THYAO
|12,26
|1.472.419.577
|% 9,37
|
|GARAN
|7,65
|1.028.063.652
|% 1,46
|
|TUPRS
|83,95
|656.955.135
|% 4,74
|
|PGSUS
|58,20
|646.498.585
|% 8,28
|
|TSPOR
|5,51
|589.143.295
|% 6,37
|
|EKGYO
|1,44
|293.435.598
|% 5,88
|
|GSRAY
|2,94
|399.757.957
|% 9,29
|
|GARAN
|7,65
|1.028.063.652
|% 1,46
|
|THYAO
|12,26
|1.472.419.577
|% 9,37
|
|TSPOR
|5,51
|589.143.295
|% 6,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2964
|8,3380
|% 0,63
|
|Frank
|6,9629
|7,0049
|% 0,72
|
|Riyal
|1,7988
|1,8078
|% 1,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.700
|1.700
|-10,77
|
|Altın Gr.
|371
|371
|2,14
|
|Cumhuriyet
|2.406
|2.435
|4,20
|
|Tam
|2.477
|2.498
|4,50
|
|Yarım
|1.209
|1.221
|2,10
|
|Çeyrek
|604
|611
|1,60
|
|Gümüş.Ons
|17,03
|17,05
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,71
|3,72
|0,03
|
|B. Petrol
|35,46
|35,46
|-0,71
|