***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
14.08.2020 15:14
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
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Açıklamalar
2020/2. Çeyrek Faaliyet Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868992
BIST
16:301.084
En Yüksek
|Değişim
|: -1,50%
|| -16,46
|Açılış
|: 1.094
|
|Önceki Kapanış
|: 1.100
|
1.096
En Düşük
1.077
16:307,3812
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0403
|Açılış
|: 7,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,3824
En Düşük
7,3269
16:308,7333
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0552
|Açılış
|: 8,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6750
|
8,7333
En Düşük
8,6435
16:30463,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 2,37
|Açılış
|: 463,38
|
|Önceki Kapanış
|: 461,01
|
464,19
En Düşük
458,69
BIST En Aktif Hisseler16:30
|KENT
|2.289,90
|7.909.315
|% 10,00
|
|NETAS
|15,88
|84.210.593
|% 9,97
|
|AKSEN
|5,09
|151.998.316
|% 9,94
|
|SILVR
|4,99
|9.857.835
|% 9,91
|
|DZGYO
|8,77
|3.855.994
|% 9,90
|
|RALYH
|16,11
|3.041.673
|% -10,00
|
|BURVA
|54,90
|1.539.506
|% -10,00
|
|KLGYO
|8,38
|83.238.756
|% -9,99
|
|KUTPO
|26,62
|19.232.285
|% -9,95
|
|VKFYO
|8,78
|2.964.619
|% -9,95
|
|RTALB
|47,04
|1.061.590.698
|% 9,40
|
|EKGYO
|1,98
|932.356.864
|% 0,00
|
|THYAO
|11,10
|735.790.256
|% -0,36
|
|TUPRS
|78,45
|553.391.654
|% 0,06
|
|ASELS
|17,22
|514.763.989
|% -2,10
|
|EKGYO
|1,98
|932.356.864
|% 0,00
|
|TSKB
|1,10
|158.868.488
|% -1,79
|
|DOHOL
|2,06
|276.645.935
|% 1,48
|
|SKBNK
|1,46
|170.750.041
|% -2,01
|
|KRDMD
|2,77
|312.132.422
|% -1,42
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3795
|7,3812
|% 0,55
|
|Euro
|8,7275
|8,7333
|% 0,64
|
|Sterlin
|9,6575
|9,7060
|% 1,00
|
|Frank
|8,0823
|8,1309
|% 0,59
|
|Riyal
|1,9615
|1,9714
|% 0,53
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.957
|2,72
|
|Altın Gr.
|462
|462
|1,44
|
|Cumhuriyet
|3.078
|3.125
|34,00
|
|Tam
|3.065
|3.142
|33,74
|
|Yarım
|1.481
|1.520
|16,32
|
|Çeyrek
|743
|760
|8,17
|
|Gümüş.Ons
|27,09
|27,12
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|6,34
|6,34
|-0,15
|
|B. Petrol
|44,81
|44,81
|-0,15
|