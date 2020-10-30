***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
30.10.2020 13:12
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
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Açıklamalar
2020/3. Çeyrek Faaliyet Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884860
BIST
13:221.110
En Yüksek
|Değişim
|: -1,55%
|| -17,48
|Açılış
|: 1.121
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
1.121
En Düşük
1.103
13:228,3529
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0646
|Açılış
|: 8,3390
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2700
|
8,3531
En Düşük
8,2678
13:229,7551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0742
|Açılış
|: 9,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,7559
En Düşük
9,6423
13:22503,08
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 5,69
|Açılış
|: 503,08
|
|Önceki Kapanış
|: 497,38
|
503,62
En Düşük
496,88
BIST En Aktif Hisseler13:22
|KARTN
|1.812,80
|62.446.160
|% 10,00
|
|IZMDC
|23,76
|12.191.494
|% 10,00
|
|EUKYO
|3,30
|691.199
|% 10,00
|
|CASA
|36,30
|1.473.090
|% 10,00
|
|YESIL
|48,26
|9.501.526
|% 9,98
|
|POLTK
|360,00
|492.840
|% -10,00
|
|ROYAL
|3,79
|878.837
|% -9,98
|
|UZERB
|36,98
|279.902
|% -9,98
|
|MEGAP
|10,85
|896.287
|% -9,96
|
|MEGAP
|10,85
|896.287
|% -9,96
|
|TSKB
|2,40
|3.438.918.276
|% 3,45
|
|SKBNK
|1,94
|549.088.641
|% -2,02
|
|GARAN
|6,63
|512.517.049
|% -2,21
|
|PETKM
|4,09
|365.599.513
|% 1,49
|
|ASELS
|16,83
|345.776.180
|% -3,28
|
|TSKB
|2,40
|3.438.918.276
|% 3,45
|
|SKBNK
|1,94
|549.088.641
|% -2,02
|
|ALBRK
|1,72
|243.008.988
|% -2,82
|
|PETKM
|4,09
|365.599.513
|% 1,49
|
|IHLAS
|1,06
|93.508.162
|% -3,64
|
|13:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3480
|8,3529
|% 0,78
|
|Euro
|9,7484
|9,7551
|% 0,77
|
|Sterlin
|10,7795
|10,8335
|% 0,98
|
|Frank
|9,0765
|9,1312
|% 0,79
|
|Riyal
|2,2205
|2,2316
|% 0,86
|
|13:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.873
|1.874
|5,69
|
|Altın Gr.
|503
|503
|5,89
|
|Cumhuriyet
|3.323
|3.373
|23,00
|
|Tam
|3.315
|3.397
|25,87
|
|Yarım
|1.602
|1.643
|12,51
|
|Çeyrek
|804
|822
|6,26
|
|Gümüş.Ons
|23,34
|23,38
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,28
|0,08
|
|B. Petrol
|38,37
|38,37
|0,11
|