***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
05.05.2022 17:06
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
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Açıklamalar
KT Portföy Yönetimi A.Ş. 2022/1. Çeyrek Faaliyet Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026640
BIST
17:172.469
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 37,97
|Açılış
|: 2.461
|
|Önceki Kapanış
|: 2.431
|
2.492
En Düşük
2.460
17:1714,8624
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,1296
|Açılış
|: 14,8920
|
|Önceki Kapanış
|: 14,9200
|
14,8707
En Düşük
14,7014
17:1715,7228
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0631
|Açılış
|: 15,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7300
|
15,7876
En Düşük
15,6227
17:17903,97
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 13,38
|Açılış
|: 903,97
|
|Önceki Kapanış
|: 890,58
|
912,27
En Düşük
889,49
BIST En Aktif Hisseler17:15
|IMASM
|18,15
|6.548.611
|% 10,00
|
|CRDFA
|2,75
|27.186.693
|% 10,00
|
|DENGE
|1,54
|1.164.141
|% 10,00
|
|TIRE
|15,44
|11.457.345
|% 9,97
|
|KRTEK
|15,79
|3.773.242
|% 9,96
|
|DAGHL
|21,14
|5.022.993
|% -9,97
|
|DITAS
|26,44
|35.746.772
|% -7,87
|
|TSPOR
|5,23
|144.784.636
|% -7,43
|
|AKGRT
|3,16
|62.889.190
|% -6,23
|
|YONGA
|21,26
|183.767
|% -5,09
|
|SISE
|18,74
|2.808.021.202
|% 3,42
|
|THYAO
|42,38
|2.467.850.853
|% 2,71
|
|EREGL
|33,72
|1.300.382.206
|% 0,48
|
|TUPRS
|244,70
|1.234.087.590
|% 4,48
|
|AKBNK
|8,87
|1.208.513.060
|% -0,56
|
|ODAS
|2,66
|1.030.678.045
|% 8,57
|
|EKGYO
|2,72
|669.536.914
|% 2,26
|
|YKBNK
|4,89
|1.012.856.932
|% 0,41
|
|SISE
|18,74
|2.808.021.202
|% 3,42
|
|AKBNK
|8,87
|1.208.513.060
|% -0,56
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8585
|14,8640
|% 0,89
|
|Euro
|15,7030
|15,7185
|% 0,38
|
|Sterlin
|18,3299
|18,4219
|% -1,17
|
|Frank
|15,0364
|15,1270
|% -0,30
|
|Riyal
|3,9503
|3,9701
|% 0,95
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.894
|1.894
|12,92
|
|Altın Gr.
|904
|904
|13,50
|
|Cumhuriyet
|6.062
|6.154
|-20,00
|
|Tam
|6.034
|6.185
|-20,80
|
|Yarım
|2.917
|2.992
|-10,06
|
|Çeyrek
|1.463
|1.496
|-5,03
|
|Gümüş.Ons
|22,81
|22,84
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|10,91
|10,92
|0,04
|
|B. Petrol
|113
|113
|3,27
|