***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
20.03.2020 17:12
mayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 -2.499.232 -1.101.855 6.398.913 6.398.913
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-1.101.855 1.101.855 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
931.695 931.695 931.695
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.601.087 931.695 7.330.608 7.330.608
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 -3.601.087 931.695 7.330.608 7.330.608
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
931.695 -931.695 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
5.671.130 5.671.130 5.671.130
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.669.392 5.671.130 13.001.738 13.001.738
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
153.291 120.084
Dönem Karı (Zararı)
5.671.130 931.695
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-809.591 -799.387
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7,8,15 309.366 34.401
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
10 21.172 715.237
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
-337.654 -110.639
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
124.100
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
18 124.100
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.996.421 -976.399
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-1.996.421 -976.399
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.069.846 -461.987
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.876.969 -353.216
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -1.978.291 -393.050
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-13.217 8.683
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -63.269 150.748
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
177.808 -119.597
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.984.570 -220.908
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
5 -2.831.279 340.992
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
93.615 61.918
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7,8 -244.039 -48.721
Alınan Faiz
337.654 110.639
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-392.108
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -392.108
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-145.202 182.002
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-145.202 182.002
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
183.031 1.029
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
37.829 183.031
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 37.829 183.031
Finansal Yatırımlar
5 11.921.219 7.093.519
Ticari Alacaklar
2.621.389 643.098
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,21 2.138.760 601.991
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 482.629 41.107
Diğer Alacaklar
0
Peşin Ödenmiş Giderler
12 13.225 8
ARA TOPLAM
14.593.662 7.919.656
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
14.593.662 7.919.656
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
7 263.691 61.532
Kullanım Hakkı Varlıkları
7 3.123.290
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 109.252 119.614
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 192.711 502.871
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.688.944 684.017
TOPLAM VARLIKLAR
18.282.606 8.603.673
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
475.181
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
475.181
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9 475.181
Ticari Borçlar
113.631 176.900
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 113.631 176.900
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 203.144 115.168
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 759.686
Kısa Vadeli Karşılıklar
861.525 863.144
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10 861.525 863.144
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 145.786 55.954
ARA TOPLAM
2.558.953 1.211.166
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.558.953 1.211.166
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.637.225
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.637.225
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9 2.637.225
Uzun Vadeli Karşılıklar
84.690 61.899
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 84.690 61.899
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.721.915 61.899
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.280.868 1.273.065
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
13.001.738 7.330.608
Ödenmiş Sermaye
13 10.000.000 10.000.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-2.669.392 -3.601.087
Net Dönem Karı veya Zararı
5.671.130 931.695
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
13.001.738 7.330.608
TOPLAM KAYNAKLAR
18.282.606 8.603.673
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
15.021.948 5.308.784
Portföy İşletmeciliği Faaliyetinden Elde Edilen Gelir
14 15.021.948 5.308.784
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
15.021.948 5.308.784
BRÜT KAR (ZARAR)
15.021.948 5.308.784
Genel Yönetim Giderleri
15 -9.576.221 -6.688.556
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 135.884 772.552
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.581.611 -607.220
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
16 1.357.675 1.087.038
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
16 -5.889 -10.110
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
6.933.397 469.708
Finansman Giderleri
18 -124.100
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
6.809.297 469.708
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.138.167 461.987
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -828.007
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 -310.160 461.987
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
5.671.130 931.695
DÖNEM KARI (ZARARI)
5.671.130 931.695
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
5.671.130 931.695
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.671.130 931.695
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
5.671.130 931.695
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831079
BIST