***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









mayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.000.000 -2.499.232 -1.101.855 6.398.913 6.398.913Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-1.101.855 1.101.855 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)931.695 931.695 931.695Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler10.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.601.087 931.695 7.330.608 7.330.608Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.000.000 -3.601.087 931.695 7.330.608 7.330.608Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler931.695 -931.695 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)5.671.130 5.671.130 5.671.130Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler10.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.669.392 5.671.130 13.001.738 13.001.738Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI153.291 120.084Dönem Karı (Zararı)5.671.130 931.695Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-809.591 -799.387Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler7,8,15 309.366 34.401Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler10 21.172 715.237Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler-337.654 -110.639Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler124.100Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler18 124.100Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-1.996.421 -976.399Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-1.996.421 -976.399Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler1.069.846 -461.987İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.876.969 -353.216Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 -1.978.291 -393.050Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-13.217 8.683Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 -63.269 150.748İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler177.808 -119.597Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları2.984.570 -220.908Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları5 -2.831.279 340.992YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI93.615 61.918Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7,8 -244.039 -48.721Alınan Faiz337.654 110.639FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-392.108Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 -392.108YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-145.202 182.002NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-145.202 182.002DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ183.031 1.029DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ37.829 183.031Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 37.829 183.031Finansal Yatırımlar5 11.921.219 7.093.519Ticari Alacaklar2.621.389 643.098İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6,21 2.138.760 601.991İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 482.629 41.107Diğer AlacaklarPeşin Ödenmiş Giderler12 13.225 8ARA TOPLAM14.593.662 7.919.656TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR14.593.662 7.919.656DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar7 263.691 61.532Kullanım Hakkı Varlıkları7 3.123.290Maddi Olmayan Duran Varlıklar8 109.252 119.614Ertelenmiş Vergi Varlığı19 192.711 502.871TOPLAM DURAN VARLIKLAR3.688.944 684.017TOPLAM VARLIKLAR18.282.606 8.603.673KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar475.181İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar475.181Kiralama İşlemlerinden Borçlar9 475.181Ticari Borçlar113.631 176.900İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 113.631 176.900Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar10 203.144 115.168Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü19 759.686Kısa Vadeli Karşılıklar861.525 863.144Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar10 861.525 863.144Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler11 145.786 55.954ARA TOPLAM2.558.953 1.211.166TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.558.953 1.211.166UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar2.637.225İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar2.637.225Kiralama İşlemlerinden Borçlar9 2.637.225Uzun Vadeli Karşılıklar84.690 61.899Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar10 84.690 61.899TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.721.915 61.899TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER5.280.868 1.273.065ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar13.001.738 7.330.608Ödenmiş Sermaye13 10.000.000 10.000.000Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-2.669.392 -3.601.087Net Dönem Karı veya Zararı5.671.130 931.695TOPLAM ÖZKAYNAKLAR13.001.738 7.330.608TOPLAM KAYNAKLAR18.282.606 8.603.673Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı15.021.948 5.308.784Portföy İşletmeciliği Faaliyetinden Elde Edilen Gelir14 15.021.948 5.308.784Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)15.021.948 5.308.784BRÜT KAR (ZARAR)15.021.948 5.308.784Genel Yönetim Giderleri15 -9.576.221 -6.688.556Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 135.884 772.552ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)5.581.611 -607.220Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler16 1.357.675 1.087.038Yatırım Faaliyetlerinden Giderler16 -5.889 -10.110FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)6.933.397 469.708Finansman Giderleri18 -124.100SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)6.809.297 469.708Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.138.167 461.987Dönem Vergi (Gideri) Geliri19 -828.007Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri19 -310.160 461.987SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)5.671.130 931.695DÖNEM KARI (ZARARI)5.671.130 931.695Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları5.671.130 931.695Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)5.671.130 931.695Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları5.671.130 931.695http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831079BIST