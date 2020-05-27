***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
27.05.2020 14:13
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
13 10.000.000 -3.601.087 931.695 7.330.608
Transferler
931.695 -931.695
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
126.360 126.360
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
126.360 126.360
Dönem Sonu Bakiyeler
13 10.000.000 -2.669.392 126.360 7.456.968 0 7.456.968
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
13 10.000.000 -2.669.392 5.671.130 13.001.738
Transferler
5.671.130 -5.671.130
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.209.674 3.209.674
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
3.209.674 3.209.674
Dönem Sonu Bakiyeler
13 10.000.000 3.001.738 3.209.674 16.211.412 0 16.211.412
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.124.936 240.431
Dönem Karı (Zararı)
3.209.674 126.360
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-2.618.757 1.139.369
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
144.700 9.346
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
11 -767.153
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler
17 -124.701
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-2.203.451 929.233
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
16 -2.203.451 BIST