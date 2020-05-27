***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler13 10.000.000 -3.601.087 931.695 7.330.608Transferler931.695 -931.695Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)126.360 126.360Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)126.360 126.360Dönem Sonu Bakiyeler13 10.000.000 -2.669.392 126.360 7.456.968 0 7.456.968Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler13 10.000.000 -2.669.392 5.671.130 13.001.738Transferler5.671.130 -5.671.130Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)3.209.674 3.209.674Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)3.209.674 3.209.674Dönem Sonu Bakiyeler13 10.000.000 3.001.738 3.209.674 16.211.412 0 16.211.412Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.124.936 240.431Dönem Karı (Zararı)3.209.674 126.360Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-2.618.757 1.139.369Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler144.700 9.346Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler11 -767.153Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler17 -124.701Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-2.203.451 929.233Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler16 -2.203.451 BIST