***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler14 10.000.000 -3.601.087 931.695 7.330.608 7.330.608Transferler931.695 -931.695Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)614.874 614.874 614.874Dönem Sonu Bakiyeler14 10.000.000 -2.669.392 614.874 7.945.482 7.945.482Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler14 10.000.000 -2.669.392 5.671.130 13.001.738 13.001.738Transferler5.671.130 -5.671.130Dönem Karı (Zararı)4.853.793 4.853.793 4.853.793Dönem Sonu Bakiyeler14 10.000.000 3.001.738 4.853.793 17.855.531 17.855.531Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.671.592 -1.293.596Dönem Karı (Zararı)4.853.793 614.874Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-3.154.575 -1.434.912Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler16 315.339 20.699Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-669.303 -806.393Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler-362.978 -261.064Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler234.918Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler234.918Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-2.577.791 -633.066Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-2.577.791 -633.066Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-94.760 244.912İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler972.374 -473.558Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.134.691 -325.952İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 653.142 -355.966İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)481.549 30.014Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-213.591 -110.640İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-213.591 -110.640Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler85.204 -96.434İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 85.204 -96.434Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-33.930 59.468İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-33.930 59.468Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları2.671.592 -1.293.596YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.239.221 1.117.985Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri-1.595.738 928.569Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri5.879Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri5.879Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.012.340 -71.648Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.012.340 -71.648Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri362.978 261.064FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-461.100 0Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-461.100YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-28.729 -175.611NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-28.729 -175.611DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ37.829 183.031DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ9.100 7.420Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri9.100 37.829Finansal Yatırımlar5 16.094.748 11.921.219Ticari Alacaklar1.486.698 2.621.389İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4,6 1.485.618 2.138.760İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 1.080 482.629Diğer Alacaklar0 0Peşin Ödenmiş Giderler226.816 13.225ARA TOPLAM17.817.362 14.593.662TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR17.817.362 14.593.662DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar8 1.218.816 263.691Kullanım Hakkı Varlıkları2.864.454 3.123.290Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 104.085 109.252Ertelenmiş Vergi Varlığı48.376 192.711TOPLAM DURAN VARLIKLAR4.235.731 3.688.944TOPLAM VARLIKLAR22.053.093 18.282.606KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar409.199 475.181İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar409.199 475.181Kiralama İşlemlerinden Borçlar409.199 475.181Ticari Borçlar198.835 113.631İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 198.835 113.631Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar11 237.727 203.144Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü520.591 759.686Kısa Vadeli Karşılıklar161.495 861.525Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 161.495 861.525Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 77.273 145.786ARA TOPLAM1.605.120 2.558.953TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.605.120 2.558.953UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar2.477.025 2.637.225İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar2.477.025 2.637.225Kiralama İşlemlerinden Borçlar2.477.025 2.637.225Uzun Vadeli Karşılıklar115.417 84.690Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 115.417 84.690TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.592.442 2.721.915TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER4.197.562 5.280.868ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar17.855.531 13.001.738Ödenmiş Sermaye14 10.000.000 10.000.000Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları3.001.738 -2.669.392Net Dönem Karı veya Zararı4.853.793 5.671.130TOPLAM ÖZKAYNAKLAR17.855.531 13.001.738TOPLAM KAYNAKLAR22.053.093 18.282.606Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 10.789.252 5.009.368 4.199.349 2.886.957TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)10.789.252 5.009.368 4.199.349 2.886.957BRÜT KAR (ZARAR)10.789.252 5.009.368 4.199.349 2.886.957Genel Yönetim Giderleri16 -5.093.928 -4.781.447 -2.521.492 -1.931.171Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler84.109 4.688 52.817 -13.890Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-5.889 -5.889ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)5.779.433 226.720 1.730.674 936.007Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler17 944.348 633.066 588.961 -403.372FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)6.723.781 859.786 2.319.635 532.635Finansman Giderleri-234.918 -114.650SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)6.488.863 859.786 2.204.985 532.635Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.635.070 -244.912 -560.866 -44.121Dönem Vergi (Gideri) Geliri-1.490.735 -520.591Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-144.335 -244.912 -40.275 -44.121SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)4.853.793 614.874 1.644.119 488.514DÖNEM KARI (ZARARI)4.853.793 614.874 1.644.119 488.514Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları4.853.793 614.874 1.644.119 488.514Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)4.853.793 614.874 1.644.119 488.514Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları4.853.793 614.874 1.644.119 488.514http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869020BIST